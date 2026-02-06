李雅英捐款兒福被罵 陳沂開嗆「關妳郁方什麼事？」

陳沂發文評論郁方罵李雅英亂捐款一事。（圖／陳沂臉書、中時資料照）

韓籍啦啦隊成員李雅英在生日前夕，向兒福聯盟捐款29萬元，但因該機構牽涉台北市1歲男童「剴剴案」風波，引發討論。女星郁方在第一時間轉發並痛批捐款行為，引起網友關注。對此，網紅陳沂不改大砲作風，直接開嗆：「人家的錢高興怎麼花，到底關妳郁方什麼事？」

針對李雅英捐款挨罵一事，陳沂在6日臉書上發表看法，直言對郁方的反應感到傻眼。「韓籍啦啦隊成員李雅英捐款給兒福聯盟29萬，被老藝人郁方發文痛罵，叫她捐錢睜大眼睛，不要亂捐錢！更表示自己快要氣S了」陳沂不解表示：「不是啊，人家的錢高興怎麼花，到底關妳郁方什麼事？」她認為，如果對兒福聯盟有意見，應該透過連署或要求政府改善，而不是出征捐款人；況且李雅英身為外國人，並不熟悉台灣社會，單純捐款給合法立案單位，卻莫名被指責，實在太倒楣。

陳沂也在PO文中提到，最近讀魯迅深有感觸，「很多人總是滿口仁義道德的框架，要求別人服膺於自己的價值觀。為了捍衛自己以為的仁義道德，做什麼過分的事情都是理所當然，畢竟是為了成就更高的理想。百年後的世界一樣偽善又矯情呀！」

犀利評論引發網友熱議，網路上意見兩極，不少人呼籲理性看待捐款行為，認為李雅英不該被牽連，但也有網友認為捐款時本來就應多注意捐款單位資訊。而李雅英經紀公司隨後也發聲明，說明捐款初衷並道歉；聲明曝光後，郁方態度放軟，公開肯定李雅英善心並祝她生日快樂：「你超棒的啦！台灣愛你！」

