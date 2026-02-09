李雅英捐款引爆爭議！郁方怒轟「濫用韓國人愛心」：我要下架兒福

李雅英日前捐款兒福惹議，郁方（左）昨日發文怒轟兒福。（圖／翻攝IG／郁方、李雅英）

韓籍啦啦隊女神李雅英日前向兒童福利聯盟捐出29萬元善款，卻因該機構正捲入「剴剴案」相關爭議，引發大批網友不滿與質疑。長期關注兒少權益議題的藝人郁方隨後公開發聲，直言「不要亂捐錢」，同時也肯定李雅英願意為台灣付出的善意。事件延燒後，兒福聯盟透過官方粉絲專頁留言說明捐款收支狀況，卻遭郁方回嗆「離開我的FB」。郁方於9日晚間再度在臉書發文，坦言自己選擇站出來發聲，是因內心對官僚語言與腐敗權力長期累積的憤怒。

廣告 廣告

她指出，兒福聯盟聲稱已為剴剴付出許多，甚至提及「連500元的屍袋錢都支付」，此說法讓她作嘔、難以接受，也深深刺痛無數家長心中最柔軟的一塊。

她表示，正是兒福的作為，迫使許多原本沉默的平凡民眾站出來，替最弱勢的剴剴發聲。對於李雅英捐款一事，郁方質疑「是誰建議她選擇這個團體？」同時氣喊「李雅英捐款，這都是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳。 想得美！憑什麼！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？」

郁方也進一步指控，剴剴案中的社工陳尚潔未善盡職責，明知孩童身上多處傷勢，卻未即時介入，甚至在庭上表示不清楚自身責任。她痛批，剴剴在遭遇長期虐待時，明明有被救出的可能，卻因制度失靈而錯失時機，「她明明看到剴剴被拔掉三顆牙齒，額頭凹陷全身骨折加瘀青，一天只吃一餐用廚餘打成的食物泥，遭到各種無法想像的虐待，明明她一伸手就可以把剴剴救出來，卻視而不見。不救的原因是不是因為怕被發現剴剴全身傷被虐待，卻沒有作為，會被起訴瀆職？」痛批「如果劉姓保母住地獄第18層，陳尚潔就是住第19層。」

她強調，自己無意參與選舉，也不打算進入任何體制內組織，站出來的唯一目的，「我是要下架兒福！」她呼籲外界可在社群平台搜尋「justice for Kai Kai」，了解此案來龍去脈，並持續關注兒少保護議題，避免類似悲劇再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除