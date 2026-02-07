李雅英捐款後致歉...郁方不氣了！反祝福生日快樂

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英。（圖／翻攝自李雅英 IG）





富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展擁有高人氣，在近日迎接生日之際，李雅英也捐出29萬希望可以給予幫助台灣孩子，然而因捐款單位為「兒福聯盟」引發爭議，對此，昨（6日）公司發聲，讓開炮的女星郁方也從怒火轉而肯定李雅英的善心。

「兒福聯盟」日前因捲入剴剴案而引發社會關注，其社工陳尚潔涉過失致死、偽造文書罪嫌遭起訴，引來不少人抵制，因此在李雅英捐款給「兒福聯盟」後，也讓郁方怒斥：「我要氣死了！拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」

對於此次捐款引發爭議，李雅英昨日通過經紀公司發聲，也承諾未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量，而郁方看見生命態度也軟下來，肯定了李雅英的善心，並送上生日祝福，最後還是不忘呼籲大眾在捐款前一定要查證。



