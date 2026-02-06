李雅英捐款惹議！經紀公司發聲：虛心接受郁方指正 揭「29萬金額」背後暖心初衷

李雅英公司發聲道歉。

韓籍啦啦隊女神李雅英日前因生日前夕捐款 29 萬元予兒童福利聯盟，意外捲入輿論風波。由於該機構先前涉及「剴剴案」引發社會強烈反彈，包括女星郁方在內的各界紛紛提出指正，認為捐款選擇應更審慎。對此，李雅英所屬經紀公司「一選娛樂」今日發布正式聲明，強調捐款初衷是為了延續與花蓮偏鄉孩子的約定，並對未及時察覺相關爭議表示遺憾，承諾未來將更加謹慎。

李雅英捐款29萬，29這個數字對她有特殊意義。翻攝Threads @yyyoungggggg

虛心接受指正 遺憾未察「剴剴案」爭議

針對此次捐款引發的討論，一選娛樂首先表達對藝人初衷被誤解的遺憾，並強調對「剴剴案」所造成的社會傷痛感同身受。聲明中提到，公司在選擇捐贈單位時雖有初步了解，但遺憾未能及時察覺該單位的相關爭議。

廣告 廣告

對於郁方及社會各界的指正，一選娛樂表示雅英與公司皆對台灣社會經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。聲明強調，各界提出的指正皆是出自於對孩子們的愛護，公司將虛心接受這些寶貴建議，未來在選擇合作機構時，會進行更審慎的背景評估。

緣起花蓮偏鄉與「29」萬元的生日禮物

提及此次公益行動的背景，一選娛樂說明，這一切源自於去年 9 月李雅英隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱及光復國小的參訪。當時雅英被少棒隊孩子的純真所打動，曾自費準備文具組並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵話語送給孩子。那次的互動讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋，並希望能為孩子們提供更多幫助。

適逢 2 月 9 日即將迎來生日，雅英特別選定與生日數字相符的「29」萬元作為捐款金額。在農曆新年前夕，她唯一的初衷是希望讓偏鄉孩子能像其他孩子一樣領到「紅包」、感受到幸福，對於雅英而言，這純粹是一份希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子之真心善舉。

承諾公益不間斷 守護與孩子們的約定

即便面臨資訊落差造成的爭議，一選娛樂表示，李雅英對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下腳步。聲明最後指出，為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，未來將持續尋找最需要幫助的地方，並以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。

一選娛樂也誠摯期盼大眾能理解藝人的捐助起點，並承諾未來會加強背景審慎評估，確保公益初心不變，讓這份愛守護住孩子們純真的夢想。

經紀公司聲明全文：

說明捐款善意初衷，虛心接受社會提醒，未來將更謹慎

「李雅英守護孩子純真夢想的真心：延續從花蓮開始的愛」

公益行動引不同聲音，理解社會情緒，反省資訊落差

針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

說明捐款的背景與立場，盼初心能被理解

捐助的起點：源自「與花蓮孩子們的約定」 藝人李雅英於去年 9 月，隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。



回到原文

更多鏡報報導

小S即將回歸《小姐不熙娣》？ 製作人B2親揭與Sandy「後會有鮨」真相

《世紀血案》未獲授權翻拍林宅血案！ 李千娜被抓包刪文、楊小黎「辦案快感說」引熱議

沈玉琳傳好消息！爆下週出院出院「回家過年」 與潘若迪已做好「兩人約定」

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單