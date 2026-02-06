李雅英捐款遭轟「亂捐」道歉了！盼外界不要誤解其真心：感同身受

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊人氣女神「富邦三本柱」李雅英近日向兒福聯盟捐款新台幣29萬元，然而因為兒福聯盟捲入「剴剴案」風波，藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。而郁方於臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。對此，李雅英經紀公司也發聲明道歉了。

李雅英所屬公司「一選娛樂」表示，捐助的起點源自「與花蓮孩子們的約定」 ，藝人李雅英於去年9月隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。

廣告 廣告

李雅英捐贈兒福聯盟遭轟「亂捐」發聲明道歉了。（圖／記者鄭尹翔攝影）

而對於未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，「雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。」並表示希望以此聲明表達藝人的初衷，「期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受。」公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。

李雅英聲明全文：

針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

捐助的起點源自「與花蓮孩子們的約定」 ，藝人李雅英於去年9月隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。

年節將至，希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的 2 月 9 日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。

永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。最後，本公司誠摯地期盼藝人李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。

更多三立新聞網報導

《豆腐媽媽》替身墜樓瞬間「1動作」換回一命！整隻手慘紫如「戴手套」

主播租屋一度八元電費 嚇壞陳姸霏黃河《人生只租不賣》曝生活崩潰日常

霍諾德攀101登全球趨勢 微博熱搜霸榜第1名！陸網讚：大樓建築質量真好

野生三上悠亞現身台中吃「宮原眼科」下身失蹤零偽裝：這樣太犯規

