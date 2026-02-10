李雅英捐款風波致歉 郁方再轟「別濫用韓國人愛心」：我是要下架兒福！

郁方（左圖）為李雅英（右圖）說話，強調自己是針對兒福聯盟。翻攝郁方臉書、IG@yyyoungggggg

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英在生日前夕捐出29萬元給兒福聯盟，原本是善舉，卻因兒福聯盟先前捲入「剴剴案」爭議，引來郁方發聲譴責，一度引起風波，李雅英經紀公司發聲明道歉，表示未即時了解相關爭議，但強調捐款出於善意。對此，藝人郁方再度在社群平台公開批評，呼籲名人捐款前務必審慎，避免無意間成為爭議團體的宣傳工具。

郁方再度發聲直指「濫用愛心」

郁方昨（9日）在臉書發文表示，李雅英心繫台灣，捐款初衷值得肯定，卻也質疑：「是誰建議她選擇兒福聯盟？」她指出，無論是有心或無意，此舉都可能成為兒福聯盟的洗白與宣傳，「想得美！憑什麼！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？」郁方強調，她發聲的目的是為了揭露剴剴案背後的問題，而非追求政治或個人名利。

郁方再發聲。翻攝郁方臉書

詳述剴剴案引發關注

在貼文中強調，感謝那些罵她的酸民，「因為有你們，讓更多的人注意到剴剴案，還讓我的粉絲暴增，這怎麼好意思呢？」她將焦點放在剴剴案上，呼籲更多民眾關注，「我們全部是散兵啊，但是我們很團結！」更直指施虐的保母很可惡，但兒福的社工為了業績而送孩子到可怕的環境中更是過分，「為什麼？為了業績嗎？」

郁方表示，兒福聯盟在剴剴案中的處理方式令人憤怒，包括未妥善保護受虐兒童及涉事社工可能涉及瀆職行為，「這一切！都是我們站出來的原因，我沒有要選議員，也沒有要選立委，也沒有要當兒福的董事長，我沒有那麼傻氣，我是要下架兒福！」



