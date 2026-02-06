李雅英捐款29萬慘遭出征道歉 兒盟曬財務數據：如實使用

韓國啦啦隊女神李雅英日前宣布捐款29萬給兒福聯盟，豈料遭藝人郁方狠酸「不要亂捐錢」，對此，兒福聯盟也在昨（6日）晚間回應，公開財務數據，顯示他們在2024年支出6.69億元，將資源全力用於社會需求。

李雅英。（圖／翻攝自Threads）

兒福聯盟昨晚發文，感謝李雅英豪氣捐款29萬，愛心捐款響應偏鄉長假資助計劃，還親自來捐贈，「聆聽我們的服務計劃，並且囑咐我們要好好照顧孩子。2月9日生日捐款29萬，是給孩子最好的祝福。」

兒福聯盟表示，看到社群上一些討論，引用的資料為2019 年之前的數據，而這五年間，兒福聯盟已進行了大幅度的服務轉型與財務調整，像是收支比的顯著提升：2019 年我們的支出為 4.19 億元（收支比 46%），但到了 2024 年，我們的支出已達到 6.69 億元，收支比大幅提升至 146% 。將資源全力用於社會需求。

廣告 廣告

此外，兒福聯盟也擴大服務量，2024年直接服務了 9,806 位孩子，提供超過 3.4 萬人次的經濟補助，並觸及 1,351 萬人次的政策倡議。

兒福聯盟也強調，所有財務資訊皆經會計師簽證，並公布於官網及自律聯盟網站，歡迎各界持續監督關注。

兒福聯盟指出，超過15年來，每年都透過社工及學校，實際依照孩子的需求，提供寒冬的保暖物資，於農曆年節前夕，提供紅包及年菜，並且透過寒假營隊延長孩子的照顧，「再次感謝雅英愛心支持，我們會如實的將捐款使用在服務上，服務不中斷，給孩子最好的照顧。」

延伸閱讀

好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員！金馬影帝莫子儀怒斥：電視台必須負起責任

民視《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！網怒揭電視台草菅人命「護墊這麼小是省錢嗎？」

許瑋甯憶逝世親人哽咽吐「想再多做一點」 被問楊丞琳尬回：這個私下聊