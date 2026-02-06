李雅英捐錢挨轟！兒福聯盟「3點聲明」回應了：會如實使用善款

對於李雅英的捐款，兒福聯盟發文表達感謝，並回應外界近期的輿論。（圖／FB@兒福聯盟、IG@yyyoungggggg）

2023年震驚社會的「愷愷案」掀起全民關注，也有部分人士將矛頭全部指向「兒福聯盟」。近日，啦啦隊女神李雅英宣布捐贈29萬元給兒福聯盟，結果遭到藝人郁方痛罵，也引來社會輿論爭議，隨著李雅英道歉後，兒福聯盟也在6日晚間發聲了。

兒福聯盟透過臉書發文感謝李雅英的幫助，「謝謝雅英在生日的美好時刻，愛心捐款響應偏鄉長假資助計劃，還親自來我們單位，聆聽我們的服務計劃，並且囑咐我們要好好照顧孩子。2月9日生日捐款29萬，是給孩子最好的祝福。」

不過，兒福聯盟也針對外界輿論，特別是財務調整、民眾捐款收支出的部分作出明，強調自2019年以來，已進行大幅度的服務轉型與財務調整。最後再次向李雅英表達感謝，承諾會如實將捐款用在服務上，給孩子最好的照顧。

兒福聯盟聲明全文如下：

但看到社群上一些討論，引用的資料為2019 年之前的數據，而這五年間，兒福聯盟已進行了大幅度的服務轉型與財務調整，也做以下說明：

• 收支比的顯著提升：2019 年我們的支出為 4.19 億元（收支比 46%），但到了 2024 年，我們預計支出將達到 6.69 億元，收支比已提升至 146% 。將資源全力用於社會需求。

• 服務量的擴大：2024 年我們直接服務了 9,806 位孩子，提供超過 3.4 萬人次的經濟補助，並觸及 1,351 萬人次的政策倡議。

• 兒福聯盟所有財務資訊皆經會計師簽證，並公布於官網及自律聯盟網站，歡迎各界持續監督關注。

超過15年來，每年我們都透過社工及學校，實際依照孩子的需求，提供寒冬的保暖物資，於農曆年節前夕，提供紅包及年菜。並且透過寒假營隊延長孩子的照顧。

再次感謝雅英愛心支持，我們會如實的將捐款使用在服務上，服務不中斷，給孩子最好的照顧。

