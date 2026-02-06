李雅英捐29萬給兒福聯盟挨轟！經紀公司793字致歉

李雅英日前捐出29萬元給兒福聯盟引發爭議。（圖／翻攝自李雅英 Threads）





富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台發展2年圈粉無數，近日更在生日前夕宣布捐出29萬元，盼能為台灣追夢的孩子獻上一份溫暖的禮物，豈料，卻因捐款單位是「兒福聯盟」而引發許多爭議，對此，經紀公司今（6）日也正式發表聲明。

「兒福聯盟」日前因捲入剴剴案而引發社會關注，其社工陳尚潔涉過失致死、偽造文書罪嫌遭起訴，引來不少人抵制，就連女星郁方都發文怒轟，豈料，李雅英近日卻捐款給兒福聯盟，讓她氣炸直呼：「我要氣死了！拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」

廣告 廣告

對此，李雅英經紀公司稍早發表正式聲明表示：「透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。」並坦言在選擇捐贈單位時已經進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺剴剴案的相關爭議。

聲明中指出，李雅英之所以會想要捐款，是因去年隨球團至花蓮探訪少棒隊的孩子時，在與孩子們互動中感受到純真與感動，才下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，「紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的2月9日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到『紅包』並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。」

經紀公司強調，「永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下『下次一定會再來』的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。」同時也呼籲捐款單位，希望能夠將李雅英的真心實質且完整地運動在需要幫助的孩子們身上，「此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。」



【更多東森娛樂報導】

●李雅英「魅惑白薄紗」造型曝光 粉絲暈喊：有天使

●李雅英化身「阿勇歐膩」推出單曲 網：穿小7制服好美

●被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

