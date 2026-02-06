李雅英為捐兒福聯盟29萬道歉！郁方出面滅火了 46字洩真實心聲

記者蔡維歆／台北報導

郁方感謝李雅英的善心。（圖／翻攝自臉書）

藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。對此李雅英經紀公司也發聲明道歉。如今郁方也回應了。

郁方不滿李雅英捐錢給兒福聯盟。（圖／翻攝自臉書）

經紀公司表示捐助的起點源自「與花蓮孩子們的約定」 ，藝人李雅英於去年9月隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。

為了迎接藝人李雅英即將到來的 2 月 9 日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。對此郁方事後也在臉書發文46字表示，「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心，祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！台灣愛你！」

