李雅英為捐款兒福聯盟道歉！ 郁方再度po文：肯定她的善心

韓籍啦啦隊女神李雅英近日捐款29萬元給兒福聯盟，因該機構捲入「剴剴」案，這起事件近日在網路上引發討論。（翻攝自李雅英臉書）

韓籍啦啦隊女神李雅英近日捐款29萬元給兒福聯盟，但卻不清楚該機構社工陳尚潔捲入「剴剴」案，引來藝人郁方不滿直呼，「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」事後，李雅英的經濟團隊發出道歉聲明，期盼外界不要誤解其真心。對此，郁方今（6）日再度po文，「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心」。

李雅英先前因捐款29萬元給兒福聯盟，不過因該機構過去捲入「剴剴」案，因此遭到不少人抵制。郁方也不滿於臉書粉專「好門媳婦的秘密生活郁小方」po文，「我要氣死了拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」

廣告 廣告

李雅英捐款事件發酵後，她的經紀公司發出道歉聲明，期盼外界不要誤解其真心，並坦言公司在選擇捐贈單位時雖進行初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

在李雅英及經紀公司發出道歉聲明後，郁方今晚於臉書再度po文，強調自己肯定李雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白大家的用心，「祝福雅英，生日快樂💋💕你超棒的啦！台灣愛你！」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

李雅英捐款兒福聯盟讓郁方「氣死了」 陳沂：到底關妳什麼事？

8億人瑞「搶人」事件引熱議 律師：把看護定為粉紅收屍隊不公平

黎智英下週一宣判結果！ 最高恐面臨無期徒刑