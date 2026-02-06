李雅英為捐29萬給兒福道歉 郁方不氣了：肯定雅英的善心！

李雅英經紀公司為捐款1事道歉，郁方發文「我肯定雅英的善心」。（石智中攝影、陳俊吉攝）

韓籍啦啦隊員李雅英近日宣布捐款29萬元給兒福聯盟，卻意外引發爭議。原因在於，台北市1歲男童「剴剴」虐死案中，兒福聯盟曾擔任該案件的核心仲介與督導角色，社會對其體制漏洞批評聲浪不斷。女星郁方第一時間看到消息，立刻開轟，呼籲大家不要「亂捐」，引發熱烈討論。隨後，李雅英透過經紀公司發聲明道歉、說明捐款初衷；看到聲明後，郁方6日態度放軟，公開肯定李雅英的善心，也祝對方生日快樂。

李雅英近日宣布捐款29萬元給兒福聯盟，消息曝光後立刻引發熱議。郁方在第一時間看到後，轉發並傻眼直呼：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」事件爆出後，李雅英經紀公司透過聲明表示，藝人捐款的初衷純粹是希望偏鄉孩子在農曆新年也能感受到溫暖，並未意圖引起爭議，公司與李雅英對事件感到遺憾，「此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意」，承諾未來會更加審慎選擇捐助單位。

看到聲明後，郁方6日態度放軟，在社群平台最新PO文中寫道：「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心。祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！台灣愛你！」同時建議粉絲可參考其他公益團體，理性捐款。

郁方最新貼文曝光後，許多支持者也紛紛留言：「不要被兒福聯盟給帶風向，謝謝郁方讓大家看清楚兒福聯盟的噁心真面目！」、「郁方姐真的太棒了」、「謝謝美麗的郁方姐為正義呼喊，謝謝雅英和經紀公司善心，下次一定要留意不要浪費了愛心」。

