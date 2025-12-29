李雅英現身五月天演唱會！辣穿熱褲低調化身「野生派對動物」甩晃頭狂嗨

娛樂中心／蕭翰弦報導

Fubon Angels 韓籍啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，近日行程滿檔，除了首度推出個人中文單曲《哇塞》引發話題外，也在尾牙季期間穿梭各地活動。不過昨晚（28 ）日她難得空檔悄悄現身台中，親自朝聖五月天「5525＋1 回到那一天」25週年巡迴演唱會，不少歌迷發現「野生阿勇」，意外成為現場一大亮點。

李雅英昨無預警現身五月天演唱會。（組合圖／翻攝自IG @yyyoungggggg IG）

從她在社群分享的畫面可見，李雅英坐在觀眾席間，身穿淺藍色連帽外套，內搭白色上衣與短褲曬出高挑美腿，整體造型輕鬆又帶點少女感。演唱會燈光打下時，她索性把帽子拉起來，半遮臉龐，臉上仍藏不住笑意，雙眼隨著舞台光影閃爍，情緒顯得相當投入。她手中握著應援螢光棒，隨節奏揮舞、跟著全場一起跳動，完全融入萬人派對的氛圍。

廣告 廣告

李雅英嗨跳《離開地球表面》甩晃頭狂嗨。（組合圖／翻攝自IG @yyyoungggggg IG）

在《離開地球表面》響起時，李雅英更直接站起來隨音樂搖晃，身體跟著節拍前後律動，整個人化身「派對動物」上身。巧合的是，《離開地球表面》正是她先前在富邦主場表演時曾演唱的歌曲之一，這次從啦啦隊女神變成純觀眾來朝聖原唱阿信別具意義。周圍觀眾席灑落的紙片彩帶與燈海，映襯著她開心燦笑，形成相當青春的畫面。



即使身處人群之中，她仍不時露出驚喜神情，張大眼睛、掩嘴笑著，這也是他第一次在台參加大型演唱會。李雅英事後也在社群發文分享心情，坦言「真的太誇張了」，即使中文還不算流利，仍能充分感受到五月天演唱會帶來的情緒渲染與能量衝擊。她形容現場氣氛讓人非常感動，連續用自己新單曲的「哇塞」形容自己的震撼心情，字裡行間充滿興奮。

更多三立新聞網報導

「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她

三上悠亞首應援在台就遇強震嚇壞！深夜急發限動直呼「好可怕」

韓籍女神睦那京台北首度一日店長 認「是咖啡控」1天得喝3杯咖啡！

韓籍女神聖誕照美瘋了！邊荷律一彎腰低胸「長輩失守」網暈船：童話女神

