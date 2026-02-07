李雅英生日捐兒福29萬遭郁方轟「別亂捐錢」！兒福聯盟公布財務澄清

富邦悍將韓籍啦啦隊「阿勇」李雅英日前為感謝台灣和粉絲對她的支持，在2/9前夕捐款29萬給兒福聯盟，然而兒福因虐兒剴剴案爭議引發大眾不滿，藝人郁方也批「氣死了，不要亂捐錢」，對此李雅英經紀公司表示會反省，未來也會更審慎考慮捐款單位；兒福聯盟昨（6）天也公開五年財務狀況，澄清已經進行大幅度的服務轉型與財務調整。

李雅英2023年來台加入台啤永豐雲豹啦啦隊，隔年再加入富邦悍將啦啦隊，親民性格頗受台灣人喜愛，日前她發文提到，這兩年不知不覺在台灣時間已經比在韓國多，做著喜歡的事、在喜歡的地方獲得支持的人們給予的愛，她感受到滿滿幸福。

廣告 廣告

李雅英感謝台灣，特地選在生日前捐款。圖／翻攝自threads@yyyoungggggg

李雅英選在2/9生日前夕首次捐出29萬台幣，趕在農曆新年前送給孩子們小禮物，不過網友發現捐款單位是先前因剴剴案陷入爭議的兒福聯盟，引起不小討論，長期追蹤剴剴案、兒虐案的郁方也在粉專怒批「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」。

面對外界批評，李雅英經紀公司發聲表示，這筆29萬捐款是源於李雅英先前隨富邦球團探訪少棒隊孩子，和花蓮孩子們的約定，希望對社會回饋與分享，不過選擇捐贈單位時未能及時察覺剴剴案的相關爭議，透過此次事件，李雅英對社會傷痛感到悲傷不忍，致上最深歉意，也虛心接受各界寶貴建議，未來選擇合作機構也會更加審慎考量。

而昨天晚間兒福聯盟也發文感謝雅英資助，但有看到社群引用2019年前的數據，特地澄清這五年間已進行了大幅度的服務轉型與財務調整，表示收支顯著成長，服務超過9800位孩子、提供3.4萬人經濟補助，將資源全力用於社會需求，此外，所有財務資訊都經過會計師簽證，公布於官網、自律聯盟網站，不過兒福貼文一出仍受到不少反對聲浪，「支出多出100%不代表這多出的100%都用在兒童福利欸」、「拒絕捐款兒福」。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

剴剴案審理庭檢方列「10大疏失」 社工陳尚潔冷回：要負什麼責

剴剴案社工開庭！兒盟白麗芳作證狂跳針 聽法官問這句...沉默了

TPBL／李雅英離開電豹女 台啤雲豹宣布「新韓援」徐賢淑加入