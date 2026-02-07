李雅英生日捐29萬給兒盟 藝人郁方：不要亂捐！

台北市 / 綜合報導

韓籍啦啦隊女神李雅英，生日做善事，捐款29萬元，要給偏鄉孩子當新年紅包，不過捐款單位卻是因「剴剴案」，引發爭議的兒福聯盟。藝人郁方氣得發文「不要亂捐錢」，李雅英經紀公司致歉，表示未來會更審慎評估受贈單位。郁方表示肯定雅英善心，但也附上兒福聯盟公益支出數據，儘管兒盟留言澄清，但郁方一點都不領情，怒轟要他們離開。

臉上掛著甜美笑容，是場邊最熱力的焦點，韓籍啦啦隊女神李雅英，來台一年多擁有大批粉絲，被封為「全民表姊」，今年生日她更展現暖心一面，曬出美照和捐款證明，李雅英發文寫下，趁著生日帶著具有意義的數字，捐出29萬元，趕在新年前送孩子們一份小禮物，感謝狀上的收款單位，是近期備受爭議的「兒福聯盟」。

剴剴案中，被告陳姓志工就是兒福聯盟的前員工，引發社會輿論，S藝人郁方(01.27)說：「剴剴是弱勢中的最弱勢。」剴剴戰士之一的藝人郁方，在剴剴案二審判決時哽咽發聲，這回得知李雅英捐款給兒盟，一度氣得發文寫下拜託大家睜大眼睛，不要亂捐錢，附圖就是李雅英捐款新聞，但兩天後再發文，先是肯定雅英的善心，祝她生日快樂，再貼出兒福聯盟，支出比例只有百分之48的表格，兒盟底下留言澄清，數據是2019年前的，2024的收支比已提升至百分之146，提供超過3.4萬人次補助，但直接回覆離開我的FB。

兒福聯盟董事長林志嘉(2024)說：「最深痛的哀悼。」剴剴案重創兒福聯盟形象，對此李雅英經紀公司回應，初衷是希望讓偏鄉孩子，新年也能領紅包，對資訊落差引發爭議致歉，而未來也要更審慎評估受贈單位。

