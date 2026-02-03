李雅英生日「捐29萬」送給孩子們的禮物 跨出第一步「在台家人」反應曝光

李雅英愛心捐款，獲得家人肯定。翻攝Threads @yyyoungggggg

韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영）在台發展人氣居高不下，在即將迎來生日之際，以實際行動展現對台灣的熱愛。李雅英於2026年2月2日完成一筆金額達新台幣29萬元的捐款，並將此善舉回饋給台灣的兒福機構，展現「全民表姐」溫柔且善良的一面。

李雅英捐款29萬，29這個數字對她有特殊意義。翻攝Threads @yyyoungggggg

29萬慶生禮：將祝福轉化為守護兒童的力量

李雅英近日透過社群平台分享她的公益行動，並貼出台北富邦銀行的提存款交易存根聯，顯示其於民國115年2月2日，捐款「貳拾玖萬元整」給兒童福利聯盟文教基金會。這筆以生日數字為靈感的捐款，不僅象徵她對社會的關懷，更是她為自己準備的一份別具意義的「生日禮物」。

廣告 廣告

她感性地表示，自從在台灣展開活動並落腳生活後，待在台灣的時間早已超過韓國。李雅英對此坦言：「能在喜歡的地方，做著熱愛的事情，並獲得許多人的支持與愛，這是一種非常大的幸福。」因此，她希望能透過這筆捐款，為需要幫助的兒童盡一份心力，讓他們能在更健康、快樂的環境下茁壯成長。

跨出公益第一步：在台家人全力支持

對於這次捐款，李雅英顯得十分謙虛，認為社會上有許多人默默奉獻，自己只是剛剛起步。她提到：「希望能將這份正能量傳遞給更多人，希望微小的行動能成為他人的勇氣與希望。」值得一提的是，這次公益行動也得到了當時正在台灣旅遊的家人的全力支持，家人的肯定讓她更有動力投身公益。

在曝光的感謝狀中，兒福聯盟特別致謝李雅英，感謝她熱心參與兒童福利工作的推展，共同為兒童權利發聲。兒盟在感謝狀中表示，這份愛心將「陪伴兒盟，與孩子共創一個更好的世界，使所有孩子能在更健康快樂的環境下茁壯成長」，並誠摯祝福李雅英能持續成為自尊自信、勇於追求自我實現的人。

李雅英發文。翻攝Threads @yyyoungggggg



回到原文

更多鏡報報導

大S雕像「手上小花刺青」細節感人還原 具俊曄儀式結束後已在想「明日為愛妻準備什麼早餐」

快訊／馬如龍兒子家中猝逝享年49歲 一度「恢復心跳」仍急救失敗

大S「子女缺席」母親逝世週年雕像揭幕儀式 後母馬筱梅回應「曝孩子行程」

在家DIY「網紅美食」 4人吃完後「手變藍色」還上吐下瀉