李雅英豪捐29萬！ 趕在年前送孩子們小禮物

Fubon Angels韓籍啦啦隊成員李雅英，來台發展多年，累積極高人氣，她昨（2日）在社群平台上分享，自己一口氣向兒福機構捐出29萬元，趕在農曆新年到來前，希望這能成為送給孩子們的一份小禮物，不少粉絲在看到她的暖舉後，不禁留言大讚：「人美心善的雅英，很謝謝妳為台灣的奉獻。」

李雅英。（圖／翻攝自Threads）

李雅英昨天在Threads上分享一張匯款單，並透露自己已完成對兒福機構的捐款，她說：「趁著即將到來的生日，我帶著對我有意義的數字『29』，捐出了29萬台幣，跨出了捐款的第一步，也趕在農曆新年到來前，希望這能成為送給孩子們的一份小禮物。」

李雅英分享，自從在台灣開始活動並在此定居後，不知不覺中，在台灣度過的時間已經比在韓國還要多了，她說：「能做著自己喜歡的事，在自己喜歡的地方，並獲得支持我的人們所給予的愛，每一天我都深刻感受到這是多麼大的幸福，因此，我始終懷著感恩的心在活動著。」

李雅英說：「正因為在這裡獲得了許多不同的經驗，讓我想為那些像我一樣，懷抱希望與勇氣朝向夢想前進的台灣孩子們加油打氣…也趕在農曆新年到來前，希望這能成為送給孩子們的一份小禮物。」

李雅英希望透過自己的小小實踐，能成為某些人的勇氣，以及某些人的溫暖支持與希望。

