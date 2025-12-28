李雅英轉戰當歌手！新歌合作金曲獎製作人 MV導演竟是《黑白大廚》名廚兒子

李雅英出單曲〈哇塞〉。一選娛樂提供

曾於韓國與台灣多支運動隊伍擔任啦啦隊員，並活躍於廣告與平面領域的李雅英，昨（27日）正式推出首支個人單曲〈哇塞（Wasai）〉，以歌手身分踏上全新舞台，宣告個人音樂旅程的正式啟程。

首度全中文演唱 為新歌苦練發音與情感

〈哇塞（Wasai）〉是李雅英首次以全中文歌詞演唱的作品。身為韓國人的她，為了完整詮釋歌曲情感與咬字細節，特別安排系統性的歌唱課程訓練，並在工作之餘持續練習中文發音與語感，只為讓每一句歌詞都能自然且真誠地傳達給華語聽眾。這首作品不僅是音樂上的嘗試，更是她跨越語言與文化界線的重要里程碑。

韓國演歌舞曲結合華語流行 歌曲Hook超洗腦

歌曲承接她過往在球場上累積的舞台能量與表演魅力，以輕快節奏與極具記憶點的「哇塞！」Hook為核心，展現李雅英明亮、俏皮又充滿律動感的個人特色。整體曲風以韓國演歌舞曲風格為基底，融合華語流行音樂的情感層次，打造出兼具復古韻味與現代節奏感的跨文化清爽舞曲。

李雅英也分享，希望這首歌能夠散發滿滿的活力與正面能量，讓不論男女老少，都能很輕鬆、很自然地跟著旋律一起哼唱，單純享受音樂帶來的快樂。

《黑白大廚》導演之子掌鏡 MV呈現最有溫度的台灣日常

本次單曲製作人由金東炫（Oliver Kim）擔任，曾榮獲第 36 屆金曲獎年度歌曲的〈星期五晚上〉之作曲、作詞者的他表示：「雅英的節奏感與自然的舞台能量，一旦轉化為音樂，就會變得非常迷人。」而音樂錄影帶則由曾出演Netflix熱門節目《黑白大廚》的「學餐名家」之子NAROO擔綱執導。NAROO 過去曾於韓國執導多種類型影像作品，這次以「最能代表雅英所喜愛的台灣氛圍」為主題，選擇貼近日常生活、富有溫度的場景進行拍攝，希望呈現她自然、不造作的一面。

值得一提的是，本次 MV 中的主要造型也別具巧思。李雅英身穿特別為本次作品量身設計的旗袍造型，在經典東方輪廓中融入啦啦隊的活力元素，展現兼具優雅與動感的全新形象，象徵她在文化融合與舞台身分上的嶄新定位。



