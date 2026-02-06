李雅英道歉！ 捐款29萬給「兒福聯盟」遭郁方砲轟
韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展2年，即將迎來生日的她，決定在生日前夕，捐款29萬給兒福聯盟。然而此舉卻引發爭議，藝人郁方甚至轉發相關貼文大罵：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」對此，李雅英經紀公司發表聲明，表示會反省資訊落差導致的爭議，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。
李雅英以自己的生日2月9日，捐出29萬給兒福聯盟，不過去年「剴剴」案，兒福聯盟的處理引起社會輿論撻罰，至今仍飽受爭議，李雅英捐款之舉，引來部分網友憤怒，藝人郁方也是其中之一。
在得知爭議後，李雅英經紀公司第一時間發聲，期盼外界不要誤解其初衷，同時對事件的深切遺憾與感同身受，「雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。」深知郁方以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，會虛心接受指教，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量，並致上最真誠的歉意。
李雅英經紀公司聲明
針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。
說明捐款的背景與立場，盼初心能被理解
捐助的起點：源自「與花蓮孩子們的約定」 藝人李雅英於去年 9 月，隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。
年節將至，希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖
紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的 2 月 9 日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。
公益初心不變，未來承諾加強背景審慎評估
永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。
最後，本公司誠摯地期盼藝人李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。
