李雅英長腿、神顏再現！跳AOA神曲《短裙》 粉絲興奮喊：身材曲線好火辣

（娛樂中心／綜合報導）韓籍啦啦隊女神李雅英（Lee Ah-young）11 月 9 日在社群平台釋出最新跳舞影片，挑戰韓團 AOA 經典歌曲《短裙》，引發粉絲熱烈回響。影片中她以招牌甜笑搭配俐落舞蹈動作，短裙造型更完美呈現歌曲氛圍，短短時間即吸引大批粉絲湧入按讚。

畫面中，李雅英穿著簡約白上衣與深色短裙，跟著音樂展現靈活轉身、腳步和擺動，將《短裙》輕快性感的舞感詮釋得恰到好處。近來「短裙舞」在網路上掀起再度復刻潮，不少舞者、藝人紛紛拍攝挑戰影片，而李雅英的版本則被粉絲盛讚「完全是經典回歸」。

圖／韓籍啦啦隊女神李雅英（Lee Ah-young）挑戰韓團 AOA 經典歌曲《短裙》，引起粉絲熱議。（翻攝 李雅英IG）

貼文上線後，留言區瞬間湧入大量反應，許多網友大讚她的舞蹈實力與狀態依舊亮眼：「跳得太好了！完全是專業級」、「短裙真的超適合妳」、「笑起來那瞬間我直接心臟爆擊」。也有粉絲興奮留言：「經典神曲＋妳的舞＝完美」、「看到妳跳舞心情都變好了」、「拜託推出完整版本好嗎！」，社群互動度非常高。

圖／韓籍啦啦隊女神李雅英（Lee Ah-young）挑戰韓團 AOA 經典歌曲《短裙》，引起粉絲熱議。（翻攝 李雅英IG）

李雅英近年在台灣人氣攀升，活躍於多支職棒、職籃啦啦隊，因甜美外型、穩定舞感與社群魅力累積大批支持者。這次選擇挑戰《短裙》經典舞，不僅呼應近期流行趨勢，也展現她持續維持舞蹈狀態與與粉絲互動的用心。

這支影片在多個社群平台持續擴散，有粉絲更敲碗希望她未來能挑戰其他經典女團舞曲。隨著熱度持續延燒，李雅英的後續活動動向也備受粉絲期待。

