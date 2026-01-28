李雅英驚爆被霸凌！本土啦啦隊要求「90度鞠躬問好」知情人洩：是真的

娛樂中心／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓援李雅英，來台加盟後憑藉著姣好外貌及親民個性擄獲大批粉絲，不久前更有網友發文指出，李雅英在台聲量僅次李多慧。沒想到近日卻爆出李雅英被本土啦啦隊要求90度鞠躬問好，影片曝光後立刻掀起熱議。

檸檬拍影片欺負李雅英。（圖／翻攝自檸檬IG）

啦啦隊女神檸檬（林芳婧）日前在IG上傳一段與李雅英的互動影片，檸檬扮演「愛欺負後輩的學姊」，一見到李雅英就說：「看到學姊不會叫人啊」，嚇得李雅英趕緊鞠躬問好，一旁的高人氣成員秀秀子先是在一旁附和「她說90度」，後來又跑去安慰李雅英：「我跟妳講檸檬就是討人厭，很多人都看她不爽啊」，完美演繹表裡不一的雙面人性格，最後，李雅英竟背地裡偷偷對檸檬、秀秀子下降頭，與螢幕前甜美形象判若兩人。

廣告 廣告

秀秀子演雙面人，李雅英則在背後對討人厭的學姊下降頭。（圖／翻攝自檸檬IG）

檸檬、秀秀子、李雅英這段無厘頭的劇情讓網友笑翻，網友們也都知道三人只是拍片開玩笑，沒想到富邦悍將應援團長崔維斯卻突然留言：「這不是演的...這是真的...」，立刻引發網友們議論，直呼：「同事都證實了，肯定是真的」、「感覺不像演的」、「完全本色演出」、「哇這能外流的影片嗎？原來女人這麼可怕」。不過從過往女孩們的互動來看，三人多半是嬉戲打鬧，並不存在外界所說的霸凌情況。

更多三立新聞網報導

李多慧春光全外洩！短裙被風吹掀「驚見一片白色」...畫面破億觀看

韓啦啦隊女神來台「粉絲跟蹤到酒店」！她崩潰9字求饒...網炸鍋：超丟臉

去年空降來台！韓籍啦啦隊女神「撞臉J級AV神乳」爆紅 網驚：AI換臉？

林襄二度發聲！爆「私下嗆李多慧戽斗」成假面閨密...34字洩真實心聲

