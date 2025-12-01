李雅英「魅惑白薄紗」造型曝光 粉絲暈喊：有天使

中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英發布一組聖誕節風格美照，化身純白天使迎接冬季。（圖／翻攝自李雅英IG）





中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英，來台後以甜美外型與親和形象迅速累積高人氣。適逢12月到來，她今（1）日在個人Instagram發布一組聖誕節風格美照，化身純白天使迎接冬季，吸引大批粉絲直呼「世上真的有天使！」

李雅英在貼文中以韓文寫下「因為現在是12月」，搭配一系列以白色為主調的照片，營造濃厚冬日氛圍。畫面中，她身穿半透明白色蕾絲薄紗裙，肩部點綴羽毛裝飾，手捧白玫瑰，一頭波浪長髮自然散落，整體造型清新柔美，若隱若現的薄紗剪裁突顯她的身形線條，搭配冷調色系，視覺效果既夢幻又優雅。

照片發佈後，不少粉絲湧入留言區大讚「世上真的有天使」、「真的有天使」、「聖誕天使降臨了」、「雅英天使降臨了」，甚至有網友以玩笑「沒事發這麼漂亮的照片，不怕我愛上妳嗎」，貼文發布短短時間內便累積波千則按讚與互動。

雖然中華職棒進入休賽期，李雅英與台灣球迷的互動並未因此減少，除了持續透過社群平台分享近況，她也規劃於休季期間參與多場公開活動。據悉，李雅英將於12月13日南下高雄夢時代舉辦個人見面會，同日也將參與「OPEN! DREAM WORLD 夢想演唱會」演出，預料將吸引眾多粉絲到場。



