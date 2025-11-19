李雅靜促打造高雄金融矽谷 主持公聽會研商華爾街崛起

市議員李雅靜在議會主持「打造高雄金融矽谷：以亞洲資產管理中心為核心，引領台灣華爾街崛起」公聽會。（李雅靜提供）

高雄市議員李雅靜十九日指出，亞洲資產管理中心是重要的國家級政策，高雄專區自今年七月啟動試辦以來，截至十月已有卅九家金融機構進駐，涵蓋銀行、證券與保險三大領域。

李雅靜認為，這代表高雄正在成為台灣資產管理產業的新舞台，市府與中央更提出「兩年有感、四年有變、六年有成」的進程藍圖。

李雅靜在議會主持「打造高雄金融矽谷：以亞洲資產管理中心為核心，引領台灣華爾街崛起」公聽會，邀請市府跨局處團隊、金融單位、產業專家、學者共同檢視推動現況，並研議高雄如何以資產管理產業為引擎，打造金融矽谷，引領台灣邁向真正的華爾街時代。

李雅靜強調，高雄具備成為亞洲資產管理重鎮的條件，包括地理位置、產業供應鏈、民主制度與自由市場等核心優勢，關鍵在於市府能否與中央密切協作，突破金融法規與跨境資金限制，讓國際金融業真正願意在高雄扎根。

她表示，資產管理中心不是單一專案，而是牽動城市產業轉型的大戰略。我們的目標很明確，打造高雄的金融矽谷，讓台灣也有屬於自己的華爾街。

市府經發局表示，高雄具有完整產業鏈、港灣腹地與AI發展優勢，將以「全產業鏈＋AI金融」打造高雄的金融科技能量；市府也已建置一站式行政服務，並提出長期進駐優惠案，期望專區未來升級為特區，吸引更多國際金融機構匯聚高雄。

財政局補充，目前中央已通過稅制修法，國際保險公司可免徵部分稅負，高雄銀行也取得辦理高資產業務資格，正式加入專區，形成高雄金融發展的重要基石。