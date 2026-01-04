李雅靜促衛生局長立刻下台 轟社會安全網淪選妃狩獵網

市議員李雅靜痛批社會安全網淪為「選妃狩獵網」？衛生局長黃志中，請立刻下台！（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書爆出性侵醜聞，市議員李雅靜四日痛批社會安全網淪為「選妃狩獵網」？衛生局長黃志中，請立刻下台！

李雅靜指出，讓她火大的是衛生局的態度，案子去年六月發生，被害人報案，衛生局八月解聘了人，然後全面封口，整整半年，衛生局像沒事發生一樣，沒有對外說明、沒有檢討內控。

李雅靜說，如果不是現在檢方起訴、媒體踢爆，衛生局是不是打算就這樣瞞混過關？這種「出事就蓋牌」的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人！你們的沈默，就是在縱容下一匹狼出現。

她質疑，黃志中局長還有臉坐在局長位置上嗎？從之前的毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到現在發生這種駭人聽聞的性侵案，還要置身事外嗎？！

李雅靜進一步公開質疑：電腦系統權限被濫用，進行大量的異常個資查詢，後台竟然沒有警示機制？加害人大量查詢個資，還有其他受害人嗎？衛生局的因應措施呢？出事只想著封鎖消息，不想對市民交代？

李雅靜強調，這是結構性的崩壞，不是一句「遺憾」就能了事的！她嚴正要求，衛生局長黃志中，立刻下台負責！「你的無能與縱容，已經讓高雄的孩子置身險境。市府如果不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應！」這件事，必須追究到底，絕不容許悲劇被輕輕放過。