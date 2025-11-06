李雅靜向教局提出兩要求 設教育券制度重視校舍安全

市議員李雅靜向教育局提出兩大要求，建議設立高雄市弱勢家庭學生教育券制度，並監督老舊校舍改建進度。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅靜六日強烈向教育局提出兩大要求，教育平權與校舍安全，即建議設立高雄市弱勢家庭學生教育券制度，並監督老舊校舍改建進度。

李雅靜表示，高雄市要真正實現教育平權，不能只停留在口號上，我們需要具體行動來支持弱勢學生，改善老舊校舍環境，讓每一位孩子都能安心、安全地學習。

李雅靜說，許多弱勢家庭的孩子，從國小到大學，連基本的學習用品都需精打細算。現行的補助多侷限於學雜費，卻忽略了日常教育支出的實際需求。建議設立高雄市弱勢家庭學生教育券制度，透過電子票證或QR Code形式發放，讓學生在合作店家購買文具、書籍、學習用品甚至折抵補習費用等，減輕家庭負擔，同時促進在地教育產業發展。

老舊校舍的安全問題，她指出，高雄市有三百四十三所學校，其中九十一棟校舍使用年限超過五十年，教育局僅以「做過耐震評估」作為回應，這樣的回應無法解決問題，教育局應針對老舊校舍制定明確的改建計畫，並確保學生在安全的環境中學習。

李雅靜另外也要求，針對正在施工中的校園，必須採取分流安置，不要讓學生在工地裡上課。

李雅靜強調，教育政策不能只停留在口號與計畫書上，市府必須兼顧教育公平與校園安全。讓我們一起努力，為高雄的孩子們創造更好的學習環境。