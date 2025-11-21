李雅靜批普發萬元缺乏配套 籲市府勿成為中央的啦啦隊

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅靜廿一日總質詢痛批市府在全民普發一萬元的政策上缺乏配套措施，環境治理問題頻出，並呼籲市府不要成為中央的「啦啦隊」。

李雅靜指出，目前新竹市已確定加碼五千元，嘉義市則研議加碼三千元，而高雄卻「不敢喊加碼」。她強調，即使高雄不加碼現金，也應有實質作為。

李雅靜提到，台中市推出「領一萬、中百萬」活動，透過綁定台中通APP可抽一百萬元，成功吸引全台關注。相比之下，高雄卻完全沒有刺激消費的方案，讓人質疑「高雄是睡著了嗎？」

李雅靜建議四項具體方案，包括針對外縣市旅客的抽獎活動、在地市民的消費回饋、整合跨年與燈會等大型活動，以及推出「高雄漫遊 iPass」的旅遊套票。她強調：「高雄不能只依賴演唱會經濟，更需要庶民經濟。普發一萬元是吸引消費的絕佳機會。」

李雅靜接著以「高雄陷入環境浩劫的失速列車」形容近期環境治理問題，列舉美濃大峽谷、大寮農地傾倒廢棄物、大坪頂柏油山、馬頭山廢棄物堆置等事件。她直言這些問題並非偶發，而是「全面失控、全面失靈」。

李雅靜諷刺市府可將環境破壞現場改為活動場地，例如「鹹酥雞嘉年華辦在月世界垃圾山」。她強調，市府監管失靈，並質疑市府對違法業者的縱容，要求環保局長及相關官員負責。

針對財劃法的修法，李雅靜批評行政院提出的新版本強調「均衡」，她質疑陳其邁是否願意接受高雄被降格為一般縣市，並強調高雄在推動亞灣、捷運及半導體等重大投資，財政制度不應限制其競爭力。

李雅靜強調，市府不能以「政治正確」取代「專業治理」，也不應成為中央的附庸。她表示，將持續監督市府，為高雄市民把關，並呼籲，「高雄值得更好的領導，高雄人值得一個真正願意做事的市府團隊。」