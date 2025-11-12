李雅靜批議長壓制監督權 轟市府漠視民意不負責任

市議員李雅靜指出，高雄市議會的總預算交付審查，再次見證市府對民意的漠視與不負責任的態度。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅靜十二日指出，高雄市議會的總預算交付審查，再次見證市府對民意的漠視與不負責任的態度。藍綠之間的爭論，其實反映的是市府施政亂象與議事失衡的更深層問題。這不只是對議會的不尊重，更是對高雄市民的輕視。

李雅靜說，今年高雄面臨很多挑戰，中央大幅刪減地方補助款、基礎建設與環境議題爭議不斷。這些都是攸關市民權益的重要議題。市長理應親自向大家說明，爭取應有的資源，向中央表達立場。

她進一步說，然而，令人遺憾的是，十一日的會議中，市長在報告後隨即離席未再回到議場，導致議員無法進一步質詢與討論。這樣的態度，讓人難以接受。

李雅靜指出，她們多次要求市長親自說明，並提議退回總預算案，但議長卻對她們的聲音視而不見。相對於此，當民進黨議員提出「停止討論」的動議時，議長卻立即處理，這讓她們感到議事運作的失衡，根本是在護航市府，壓制議員的監督權。這種明顯的議事失衡與程序偏頗，讓議會的公正性蒙上陰影，也讓民意監督的機制失去意義。

李雅靜表示，為了捍衛議事公正與市民權益，她們不得不成為獅群，在議場上表達強烈抗議。在過程中，議場一度發生推擠與混亂，甚至有隨扈進入主席台干預議程，造成議員受傷。這樣的情況非常遺憾，也顯示制度需要被徹底檢討與改進。

李雅靜強調，退回總預算，不是杯葛，而是對高雄負責！監督政府，是議員的職責，讓預算重新回到理性審議的軌道，是為了確保每一分公帑都能用在刀口上、用在市民真正的需要上。高雄需要建設，但更需要透明、負責的政府。她們會持續堅守問政初衷，監督市府，守護高雄的財政正義與市民的權益。