李雅靜點名「其他縣市衝普發一萬加碼高雄還再睡」 陳其邁曝光規劃

圖：市議員李雅靜關心全民普發一萬元議題，直言別的縣市都在衝加碼，呼籲市府急起直追。（取自高市議會直播）

全民普發一萬元，引爆各縣市搶錢熱潮！市議員李雅靜二十一日於市政總質詢時，關切「全民浦發一萬元」議題，直言高雄不是只要演唱會經濟，更需要庶民經濟，別的縣市都在衝了，只有高雄還在睡！對此，陳其邁市長回應，農曆年前妥適規劃系列活動，再開創高雄新商機。

李雅靜表示，立法院通過全民普發一萬元，各縣市都再衝經濟，如新竹市確定加碼每人發五千元、嘉義市也在研擬當中，台中市則宣布「領一萬、中百萬」加碼抽獎活動，力拼消費留在台中刺激國旅及地方經濟，反觀高雄迄今未見刺激經濟的任何作為，呼籲市府急起直追。

李雅靜指出，高雄不是只要演唱會經濟，更需要庶民經濟，截至目前為止，市府似乎尚未提出任何刺激高雄在地經濟的政策，針對普發一萬元，高雄卻完全沒作為，別的縣市都在衝經濟了，只有高雄還在睡「中央都撒錢了，高雄卻一片靜悄悄」，市府應該思考如何吸引外縣市的錢。

李雅靜提出四項搶錢方案，包括外縣市旅客專屬的消費滿千登錄抽二十萬獎金及住宿餐飲券、在地市民消費滿五百元加碼抽五十萬獎金及商圈券捷運儲值金等、串聯大型活動跨年晚會燈會演唱會整合加碼吸客促銷、開辦「ｉＰＡＳＳ」高雄漫遊卡，提供四十八小時交通套票、景點門票、夜市券全滿足。

陳其邁答詢，普發一萬元現金，每個人的規劃不同，自己也還沒領，「領到會捐給慈善團體」，有鞋人則是貼補家用，其實，高雄十一及十二月活動多，誘因比其他縣市多，演唱會也是庶民經濟，市府會在農曆過年前妥適規畫。

此外，李雅靜也關心「環境議題」，形容高雄陷入一連串環境監管完全失控的災難中，包括美濃大峽谷、大寮農地、馬頭山、大坪頂柏油山、大樹光電、月世界垃圾山等傾倒非法廢棄物及違法開發案，，要求市府對包括首長在內的行政團隊究責並給予法治課程。

陳其邁說明，針對任何不法，尤其破壞農地農用國土保安，市府一定嚴格執法依照最高罰責並移送偵辦，相關權管單位同仁也依行政歸屬調查釐清。