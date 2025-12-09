李雙全南迴搞軌畏罪輕生 雙胞兒繼承巨額賠償1人當警察
2006年震驚社會的「南迴搞軌案」，涉案兄弟檔李雙全畏罪自殺亡、李泰安遭判刑13年今年5月出獄，而李雙全的雙胞胎兒子繼承父親遭判賠債務，其中1人還任職警察為民服務。
回顧此案，台鐵南迴線屏東枋山段2006年3月17日遭人破壞，造成莒光號列車出軌翻覆釀12名乘客受傷，李泰安與弟弟李雙全為詐領保險金策劃整起案件，除了讓列車翻覆，李雙全還對越南籍妻子陳氏紅琛注射蛇毒，營造意外死亡情境。
當年李家兄弟在花蓮開雜貨店戲稱為「泰安休息站」，李泰安每天神色自若應對，後來案情明朗李雙全畏罪輕生死亡，李泰安也於2006年6月間被逮捕收押，最後2016年最高法院依殺人罪判李泰安有期徒刑13年、褫奪公權6年定讞，在監期間表現良好轉台東武陵外役監，今年5月縮刑出獄回老家開工程行低調生活。
民事賠償部分，台鐵向李家兄弟檔請求損害賠償金額共計5千多萬元，法院判決李泰安及李雙全2個兒子仍須負擔，而李雙全當年留下一對9歲雙胞胎兒子，在家人協助扶養下現已長大成人，2人雖然繼承父親債務但仍正常工作償還，其中一人還擔任警職為民服務。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
「南迴搞軌案」李泰安出獄半年 老家開工程行低調生活
台鐵最悚殺妻案！「莒光號南迴出軌」 越女送醫完全無傷 最後竟慘死
