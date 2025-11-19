李雨庭指內門觀光區缺失多 促延後開幕避免破壞市府信任

市議員李雨庭表示，日前議會交通委員會現勘內門觀光休閒園區後，發現仍有許多硬體設施待改善。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雨庭十九日總質詢表示，日前議會交通委員會現勘內門觀光休閒園區後，發現仍有許多硬體設施待改善，建議評估延後開幕，避免負評破壞市府多年累積的信任。

李雨庭指出，內門觀光休閒園區主題為野森動物學校，但入口意象令人納悶、不貼近主題，此外，還有遊客休憩及無障礙空間、廁所和遮蔭處過少等問題待改善，建請市府評估延後開幕。

李雨庭亦建議採預約入園制度，循序漸進調整動線與服務，強調既採取ROT模式，市府應監督確保園區提供與收費相符的品質。

此外，李議員也為大寮文化資產請命，她指出，共益磚窯廠是隱身在大寮眷村內的天空之城，過去曾風光認養揭牌，如今只剩下簡單維護，缺少更多連結，且磚窯廠鄰近八 十一期重劃區，但環境老舊髒亂、動物亂竄、治安死角令在地民眾擔憂。

她建議市府接管，保留遺址，一併規劃步道、指引系統、景觀綠帶、停車、休憩空間，持續活化及推廣大寮磚窯文化。

李議員指出，高雄熊深受國內外民眾喜愛，但要購買周邊卻相當不便，她認為，高雄市的明星IP，要給高雄人更深刻的城市認同，建議於新設捷運站打造高雄熊主題站、打造高雄熊生活宇宙，跨產業全面授權、建立國際級IP行銷系統、盤點高雄熊專屬商業場域。