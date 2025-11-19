李雨庭為「大寮文化資產」請命 要求文化局接管共益磚窯廠活化

圖：市議員李雨庭關心共益磚窯廠，直言隱藏在大寮的天空之城，過去風光開幕，但現在僅剩下最簡單的維護，缺少更多的連結。（取自高市議會直播）

高雄市議員李雨庭十九日於市政總質詢時，為「大寮文化資產」請命，直言大寮有兩個重要的文化資產，分別是共益磚窯廠及瑞榮紅磚工廠，其中，共益磚窯廠曾在二Ｏ二二打狗記事中風光開幕，但現在僅剩下最簡單的維護，缺少更多的連結。對此，文化局長王文翠回應，接管需要與所有權人討論。

李雨庭指出，共益磚窯廠是隱藏在大寮的天空之城，當時還有文史工作者辦理認養，且青年局及文化局都曾經找導覽員到現場導覽，現在卻只剩下動物亂竄，甚至引起當地居民的隱憂，害怕成治安死角。若以其他縣市，磚窯廠有不同的活動，如彰化花壇，推動獨輪車與腳踩泥樂、苗栗金蘭，活化後做為觀光磚廠、宜蘭津梅則是磚窯公園。

李雨庭認為，這個地方民國三十幾年建立，七十幾年歇業，但文化局保留了磚窯，讓大寮做文史活化，因此，這裡不只保留遺址，步道、指引系統、景觀綠帶、停車、休憩空間等，都應一併規劃，包括中都磚窯廠，都是很有歷史文化的地方。

李雨庭說，這個磚窯廠是國有土地，私人建物，當時文化局說明不能接管，到底為什麼不能？盼文化局突破困境並接管，讓大寮的磚窯文化能持續被推廣與活化。

王文翠答詢，此土地是國有財產署，私人是占用興建，共益磚窯於一Ｏ九年始具有文資身分，目前建物所有權人委託文資團體維護，接管這件事情，將和所有權人商討接管可行性。

李雨庭強調，這裡從日據時代到現在，有很大的歷史背景，現在高雄觀光人潮多，但高雄原縣景點少，如果政府能夠接管並積極活化，相信會帶動更多觀光人次，希望文化局能夠積極點，不然就這樣荒廢很可惜。

此外，李雨庭也關心內門觀光休閒園區，提到入口意象令人納悶，明明是要去動物園，圖案卻只有兩隻動物，觀光局沒有呈現出「野森動物學校」的感覺，且園區的無障礙空間、廁所、遮蔭都不足，讓人疑懷市府準備好了嗎？

觀光局長高閔琳說明，目前園區在最後收尾階段，也會在開幕前全部完工，至於入口意象已納入開園前的處理項目。