李雪告別Labubu！投資「吉伊卡哇」失心瘋：不買名牌只買娃
〔記者廖俐惠／專訪〕日本人氣動漫《吉伊卡哇》這兩年席捲台灣，讓「娃包」文化更加盛行，人手都要一隻吉伊卡哇。李雪就是其中一位「吉友」，受訪這天她幾乎把所有的「家當」都帶來，自嘲身為女明星的她不買名牌，反而把錢都砸在吉伊卡哇上了。
11月8日才慶祝30歲生日的李雪，是近年備受矚目的新生代女星，在台劇《影后》、電影《搜查瑠公圳》、《大濛》中都能看到她的身影。得知李雪有不少吉伊卡哇的收藏，記者立刻向她提出訪問邀請，可沒想到專訪這天，她竟然直接帶來一大袋、兩大盒的吉伊卡哇來，大約有30隻不同大小、角色的娃娃，包括螢光棒應援款、沖繩限定獅薩、晚禮服假面款等等，還有各種貼紙、周邊，不說還以為她是吉伊卡哇代購商。
聊起吉伊卡哇，李雪眼睛一亮，透露喜歡上吉伊卡哇的契機是經紀人，經紀人先「入坑」之後，貼心的李雪在路上看到吉伊卡哇就想買來送她，不知不覺發現吉伊卡哇有點卡哇依，「後來變得我自己也買，我身邊朋友都喜歡，我們就變成『吉友會』，見面的時候就會討論今天帶著哪一隻。」
◆從Labubu轉粉吉伊卡哇 海獺師傅成最愛
其實李雪本來是「Labubu派」，後來發現Labubu只是顏色不一樣，不像吉伊卡哇有各種角色、造型，「我發現吉伊卡哇全部都不一樣！就開始失心瘋，開始去查、看漫畫，發現太可愛了，兔兔(烏薩奇)很跩、不會care別人怎麼想，覺得我應該要向烏薩奇看齊。」
李雪的吉伊卡哇「初戀」是「兔兔」，但後來喜歡上「海獺師傅」，「師傅很照顧人，很照顧小八，帶他們去吃牛排，師傅又有個很可愛的地方是，吃甜點的時候會變了一個人，天啊！我哪天變了前輩，我也要照顧後輩，變成善意的循環。」她形容，自己與經紀人的相處也是，互送禮物、分享彼此喜歡的東西，有這樣舒服的關係，工作才會快樂。
◆入坑一年 吉伊卡哇成工作動力
李雪「入坑」吉伊卡哇大約一年左右，透露今年終於賺了點錢、工作穩定了不少，會買吉伊卡哇來犒賞自己，且在台灣買不夠，後來也在日本大買特買，「我們要加油！有機會去日本工作要大血拼，扛一整箱吉伊卡哇回來！」
吉伊卡哇意外成為李雪工作上的動力，她的老闆也十分疼愛員工，去日本旅遊還送了當地限定款的吉伊卡哇送，超級暖心，讓李雪更認真上班了。
另一半雖然對吉伊卡哇沒有研究，不過不時地也會買吉伊卡哇送給她，李雪笑說：「但她會買錯，買到小八貓，她可能想說給我個驚喜，因為記得我喜歡的是藍色。」儘管如此，收到禮物的李雪仍開心不已。
專訪這一天，她還帶來了貼紙冊，裡面有許許多多吉伊卡哇的貼紙，且是經過用心拼貼而成，這是李雪在工作之餘紓壓的方法，「一整天很累，有時候做的時候會變得很平靜。」
◆神奇寶貝陪伴長大 買房不如買快樂
蒐集這些動漫、卡通人物的周邊商品是李雪從小的興趣，她分享自己喜歡彩紅小馬、三麗鷗的庫洛米等等，更加碼帶來了一整本的「寶可夢卡」，大概500張左右，裡面的葉伊布網路上喊到2000元，她分享：「我是從小就喜歡，我哥有超多小小的公仔，還有鬥片，那時候叫神奇寶貝，買了很多神奇寶貝的玩偶、公仔，以前都會蒐集，現在變成卡片，我還有寶可夢圖鑑，我也有買遊戲片。」
她笑說，家人根本不知道她蒐藏了這麼多東西，「他們知道的話，一定又要被罵，『啊妳那個錢不如拿去捐給別人，妳不要這樣亂花錢，妳要買房子啊』，我有買啊，這個是(娃娃)的房子。」有趣的是，在訪問結束之後，李雪立刻衝到隔壁的吉伊卡哇專賣店購物，實在相當可愛。
更多自由時報報導
中國頂流吳亦凡驚傳獄中死亡 北京官方封口不談
謝侑芯進廁所30分鐘後身亡！ 黃明志口供曝光
雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收
粿粿、王子「裸擁照」流出？徵信社2疑點揭可能性
其他人也在看
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 23 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 23 小時前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前