李雲迪又出事了！美女網紅控趁昏睡做「齷齪勾當」

知名鋼琴家李雲迪近日被中國網紅司曉迪公開指控，稱其將她帶到酒店後，趁她服用安眠藥昏睡之際「做齷齪勾當」。（圖／翻攝自微博＠siixiiaodii）





知名鋼琴家李雲迪繼多年前的性交易醜聞之後，中國美女網紅司曉迪近日透過微博發文，對李雲迪發出驚人指控，聲稱被李雲迪帶至某酒店，並在她因服用安眠藥而陷入昏睡期間「做了齷齪的勾當」，隨後卻遭到李雲迪單方面拉黑聯繫方式。此消息一出，立刻在微博上引發討論，

司曉迪在她的貼文中質問李雲迪：「你想睡我，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥安靜入睡，但不知道你做了什麼齪的勾當，然後又拉黑我是什麼操作？」她更直言：「偉大的鋼琴家，我現在可是一個神經病，別惹我哦寶寶。」不久後，司曉迪在另一篇發文再次標注李雲迪，要求他在「三分鐘內」給出解釋，並怒斥：「這就是鋼琴家的素質嗎？」、「我真的很討厭李雲迪了！」

司曉迪稱其將她帶到酒店後，趁她服用安眠藥昏睡之際「做齷齪勾當」並隨後拉黑聯絡方式。（圖／翻攝自微博＠君君的旅行日記）

司曉迪隨後再發出貼文，並標注李雲迪要求其回應。（圖／翻攝自微博＠siixiiaodii）

據悉，李雲迪在2021年10月曾因涉嫌性交易在北京遭到拘留，導致其事業和形象受到毀滅性打擊。雖在兩年前重啟巡迴演出，試圖重建其在公眾心中的聲譽，然而這次突如其來的指控，再次給他的個人形象帶來衝擊。

事件爆發後，外界認為仍有諸多疑點待釐清，且對指控的真實性持保留態度。因司曉迪在所有指控中，並未明確交代所謂「齷齪勾當」的具體細節內容；此外，部分網友也指出，這位網紅司曉迪在過往曾多次捲入與男星的情感糾葛，包括相聲演員秦霄賢、選秀歌手李汶翰等，其個人經歷使這場單方面的指控在網絡上引發了對其可信度和動機的質疑。

