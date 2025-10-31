李雲迪又出事！ 遭中國網紅控「趁服安眠藥後實施龌龊勾當」

李雲迪今年2月曾來台演出，曾引起搶票熱潮。（好滿意提供）

曾因嫖娼事件遭對岸封殺的鋼琴家李雲迪，近日再度捲入是非，一名中國大陸網紅司曉迪（微博ID：siixiiaodii）昨（30）日突發文控訴李雲迪，指稱自己被他帶至北京瑰麗酒店，趁其「服用安眠藥入睡後實施龌龊勾當」，事後還將她封鎖斷聯。她同時曬出疑似聊天紀錄與一筆3732元微信轉帳截圖（備註「到店支付」），但未說明該款項是否與事件相關。

不過，這篇控訴文很快被刪除，僅留下「我真的很討厭李雲迪了」的簡短表態。儘管原文已消失，仍被部分娛樂帳號截錄轉傳，在微博掀起熱議，相關話題一度衝上熱搜。而司曉迪可能不甘心，後續又再連發數文，第一篇標註了李雲迪並發最後通牒：「我給你三分鐘給我一個解釋 這就是鋼琴家的素質嗎？」等不到回應，她今晨再發文放話爆料：「我有全娛樂圈的瓜 如果有一天資本可以給我撐腰 我必須要一一說給姐妹們聽」；出軌、家暴、pua…我都會一直一直保護對方 但是唯一把我刪除拉黑，ok你的好日子到頭了。」死咬著李雲迪不放。

由於司曉迪未提供監控、醫療或證人等實質證據，僅有文字敘述與截圖，且又秒刪文，其指控可信度受到質疑。網友疑惑她為何主動赴約且還服藥入睡？如真遭到侵犯又為何未選擇報警維權？邏輯上存在矛盾。更有網友質疑兩人此前並無公開往來，動機令人不解。

大陸網紅司曉迪指控李雲迪在酒店趁她吃了安眠藥對她進行齷齪行為。（司曉迪微博）

司曉迪po文後又秒刪，但她後續又連發多篇微博要李雲迪道歉。（司曉迪微博）

另一方面，司曉迪過往還曾多次捲入陸娛藝人風波——2024年曾被指是相聲演員秦霄賢的出軌對象（後以遊戲合照澄清），2025年初又爆料男歌手李汶翰「多人曖昧」遭對方劈腿。這些「爆料史」讓部分人認為她慣用網曝手法博關注，也削弱了此次指控的公信力。

至於李雲迪，他於2021年因嫖娼被拘留，一度消失於娛樂圈，2023年10月從澳洲復出開始巡演，今年2月還曾來台演出，大受歡迎。此次再度捲入醜聞，不少網友直呼「再犯不意外」，也有理性聲音提醒，大眾不應以過往前科推定有罪。然而截至今日，李雲迪方面仍未發聲為自己辯護，司曉迪亦未報警或提出進一步證據，雙方都陷入沉默。

