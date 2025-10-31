李雲迪才因嫖妓被封殺！又被正妹網紅爆「酒店下藥」
曾有「鋼琴王子」美譽的李雲迪，繼2021年10月因涉嫌嫖妓案在北京遭拘留、形象重挫後，再度成為輿論焦點。11月30日，中國網紅司曉迪在微博發文，對李雲迪提出嚴重指控。
根據司曉迪的貼文內容，她質問李雲迪：「你想睡我，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥已經安靜入睡，但不知道你做了什麼齷齪的勾當。」她表示，事發後李雲迪隨即將她的聯絡方式拉黑封鎖。司曉迪在文中憤怒表示：「偉大的鋼琴家，我現在可是一個神經病，別惹我哦寶寶。」
司曉迪隨後持續發文，表達對李雲迪的不滿。她寫道：「我真的很討厭李雲迪了！」並限時要求李雲迪在三分鐘內給出解釋。她質疑：「瘋狂約我，小號聯繫，不見就拉黑，這就是鋼琴家的素質嗎？」相關貼文發布後，事件迅速登上微博熱搜榜，引發網友廣泛討論。
值得注意的是，司曉迪在指控中並未明確說明所謂「齷齪勾當」的具體內容，也未提供相關證據佐證其說法。目前僅有她單方面的陳述，李雲迪方面尚未對此事做出任何回應，官方單位亦未介入調查。
司曉迪過往的爭議事件也成為外界質疑其指控可信度的原因。今年2月，她曾爆料31歲歌手李汶翰劈腿，指控對方喜歡和多位女子搞曖昧，並貼出李汶翰說要轉錢給她的對話截圖。但事後，司曉迪又發文向李汶翰道歉。
此外，司曉迪也曾被爆出與相聲演員秦霄賢有感情糾葛，當時她被指為第三者介入他人感情。面對秦霄賢正宮女友辛雨錫，司曉迪道歉並表示自己也是受到男方蒙蔽。
李雲迪在2021年10月因涉嫌嫖妓案被北京警方拘留後，演藝事業全面停擺，被全面封殺長達2年。直到前年開始，他才逐漸在海外舉辦音樂會，試圖重建自己的音樂生涯與公眾形象。這次新的指控若屬實，將對他剛起步的復出之路造成重大打擊。
網友對此事件反應不一。部分網友認為應等待更多證據出現，不應急著選邊站隊。也有網友指出，司曉迪過往的爭議事件太多，其言論可信度存疑。另有網友表示，無論指控是否屬實，都應透過正當法律途徑處理，而非在網路上公審。
截至目前，整起事件仍處於羅生門狀態，真相尚待釐清。在司法單位介入調查或雙方提出更多證據之前，外界只能保持觀望態度。此事件再次凸顯公眾人物的私生活動態容易成為輿論焦點，任何不當行為都可能對其職業生涯造成難以挽回的影響。
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
女星花2000體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 47 分鐘前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 5 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 1 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 23 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前