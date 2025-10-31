李雲迪才挺過嫖娼復出 又遭性感網紅控「酒店伸魔爪」：你想睡我！

大陸「鋼琴王子」李雲迪2021傳出涉嫌嫖娼，神隱多年後悄悄復出舉辦音樂會，近日卻遭網紅指控把她帶到酒店做出不當行為，引發爭議。（圖／翻攝自李雲迪微博）

大陸鋼琴王子李雲迪曾獲得第14屆蕭邦國際鋼琴比賽金獎，因此有「蕭邦大師」封號，更成為該比賽最年輕評委；豈料，李雲迪在2021年涉嫌嫖娼，神隱多年才在2023年悄悄復出開音樂會。但近日性感網紅司曉迪控訴李雲迪，把她帶去酒店，還對她伸魔爪，使李雲迪再度陷入桃色醜聞。

性感網紅司曉迪昨（30）日在微博發文隔空喊話李雲迪，「我想請問李雲迪先生，你想睡我，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥已經安靜入睡，但不知道你做了什麼齷齪的勾當。」並曬出一張微信對話截圖，稱李雲迪事後把她封鎖拉黑，讓她不滿直言，「我現在可是一個神經病，別惹我哦寶寶」。

網紅司曉迪指控李雲迪對自己做出不當行為。（圖／翻攝自司曉迪微博）

不過，司曉迪之後又編輯貼文，把內容改成「我給你三分鐘給我一個解釋，這就是鋼琴家的素質嗎？」讓一票網友看了一頭霧水，只知道雙方應該是有感情糾葛。其實司曉迪已經不是第一次與名人發生感情糾紛，還曾與男歌手李汶翰及演員秦霄賢，因此她的指控使外界對爆料真實性抱持質疑。

李雲迪挺過嫖娼事件後，在2023年悄悄復出樂壇，還發行演奏專輯跟舉辦音樂會，今年2月他也來台舉辦「莫札特奏鳴曲獨奏音樂會」；該套巡演是由澳大利亞起跑，再到維也納、巴黎、慕尼黑、法蘭克福和柏林等歷史上與莫札特有聯繫的城市進行50場演出，之後也馬不停蹄跨越亞洲和北美演出，踏上台北、東京、溫哥華、多倫多、紐約、洛杉磯和舊金山等城市演出。

