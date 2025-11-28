李靚蕾低胸禮服「飄」進邱澤許瑋甯婚禮 吳姍儒稱「21世紀以來沒看過這麼好看的新人」

陶晶瑩帶著女兒荳荳來吃喜酒。（圖／侯世駿攝）

結婚四年的演藝圈的高顏值夫妻邱澤、許瑋甯，今（28日）在文華東方酒店補辦婚宴，由於兩人在演藝圈人緣極好，現場賓客眾星雲集，包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、柯震東、王陽明、陶晶瑩、吳姍儒、關穎、彭佳慧、春風、章廣辰、張軒睿……等人均到場祝賀，特別的是，王力宏的前妻李靚蕾也難得現身公開場合，穿著低胸超長裙擺的晚禮服十分搶眼，不過卻避開了媒體訪問區，從另一頭悄悄「飄」進婚禮現場。

李靚蕾悄悄飄進婚宴會場。（圖／林俐瑄攝）

陶晶瑩今天也帶了女兒荳荳來參加婚禮，笑說她沒什麼資格分享「婚姻相處之道」：「畢竟他們兩個已經這麼好了，那我祝福他們早生貴女，因為兒子都生了。」陶晶瑩說她其實是比較早認識許瑋甯，但後來都是跟夫妻倆一起吃飯，「我們通常都是太太們坐一起，先生們坐一起，他們兩個總是一個坐六點一個坐十二點（方位），就如同一直以來的低調，只有邱澤被CUE唱歌喝酒的時候才比較嗨。」但她覺得這對夫妻很棒的部分是，在育兒的過程中，完全沒有感覺到他們的疲憊，反而是非常享受每個階段，覺得這點很棒。

廣告 廣告

與許瑋甯有不錯交情的吳姍儒，也難得與老公王陽開一同出席，她表示上一次到這個場地是四年多前自己的婚禮，那時老公沒有受訪，今天還特地向老公是愛說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」但被問要不要第三胎時她一副驚嚇地模樣說：「沒有沒有沒有，太累了。」她也笑稱很開心能來參加婚禮，直說：「21世紀以來沒看過這麼好看的新人！」

吳姍儒穿著深V禮服與老公王陽開一同出席婚宴，頗為搶鏡。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

恐怖老師2／傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長 國小師離譜行徑曝光