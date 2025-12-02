李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜蜜互動，更有感而發感嘆：「讓人不得不相信愛情呀！」

李靚蕾日前出席邱澤與許瑋甯的婚宴。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

李靚蕾文中開頭便以英文寫下：「A night filled with laughter and overflowing love（充滿笑聲與滿溢愛意的夜晚）。」接著表示，原來有種愛情是經歷過柴米油鹽後，仍會用炙熱眼神看向彼此，同時慶幸能在這段感情裡中如孩子般開心，而看到邱澤與許瑋甯如此幸福，也讓她深受感動：「因為這份炙熱不是只有在絢爛婚禮的這一天，而是在樸實無華的生活點滴裡，讓人不得不相信愛情呀！」

廣告 廣告

李靚蕾揭邱澤與許瑋甯間的相處。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

隨後李靚蕾談起邱澤與許瑋甯間的相處，「她在鬧、他在笑，她在聚會、他迫不及待，默默的開車在附近徘徊等待，她成為他的家人，他努力的融入她的生活、愛她所愛，那些呵護備至，彼此用心付出、守護陪伴的日常裡。」最後她也送上祝福，希望夫妻倆永遠在彼此身邊時，都能變回像小朋友一樣開心幸福，「也願所有人都能找到，能讓自己變回小朋友一樣，開心幸福的生活。」







更多FTNN新聞網報導

李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光

陳美鳳昔與邱澤傳烏龍緋聞！大方現身婚宴現場 被問禮金：心意重要

東方不敗來了！張清芳讚許瑋甯很孝順 拱她與邱澤再生「2個恰恰好」

