李靚蕾現身邱澤許瑋甯婚禮 曬貼臉合照祝福：愛情最美的樣子

李靚蕾曬出和許瑋甯的合照。翻攝自IG



邱澤與許瑋甯昨晚（11/29）在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場星光熠熠，幾乎半個演藝圈都來到現場祝賀。王力宏前妻李靚蕾也現身祝賀，並曬出和許瑋甯的貼臉合照，誇讚閨蜜是最美的新娘。

李靚蕾昨晚穿著一襲粉紅色長裙現身，為好友送上祝福。當許瑋甯在誓詞中對邱澤說：「我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福」時，似乎讓她內心充滿感觸，直呼這正是「愛情最美的樣子」。

李靚蕾自2021年與王力宏離婚後鮮少公開露面，專注於經營自媒體並開設Podcast節目。今年4月，她以連署發起人身份現身立法院，為兒少權益發聲。

