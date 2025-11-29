李靚蕾穿低胸禮服曝正面照！貼臉許瑋甯喊：最美的新娘

邱澤、許瑋甯昨(28日)在文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，王力宏前妻李靚蕾也以好友的身分現身，她身穿一襲低胸深V仙氣粉紅禮服，被媒體拍到「飄進」會場，今她也曬出和許瑋甯貼臉照片，可見兩人好交情。

許瑋甯過去拍過王力宏〈心中的日月〉MV，又因「華岡五人幫」中的貴婦成員Elin和李靜蕾結為好友，兩人先前曾一起和一群結妹過節。昨許瑋甯和邱澤辦婚宴，李靚蕾和Elin也到場，李靚蕾今稍早曬出許瑋甯和邱澤說誓詞的片段，說：「愛情最美的樣子...『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』」，並用英文稱讚許瑋甯是最美的新娘。

而歌手陳建瑋昨也曬出邱澤、許瑋甯婚禮照片，說：「恭喜呀，少年仔！」；曾愷玹說：「幸福滿滿，最美麗最溫暖的女孩」；郭雪芙也在限時動態曬出和新娘合照，寫下：「帥氣的新郎，遇見美麗的新娘，剛剛好，是命運最完美的安排。祝福你們從今以後，把愛過成日常，把陪伴變成永遠」；陳怡蓉則分享和林心如、霍建華夫妻的合影，並自嘲聽到邱澤說結婚誓詞「我希望下輩子經過妳身邊的時候可以認出我」很感動，但轉頭看到老公薛博仁忙自拍，氣說：「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。

台北101董事長賈永婕昨也帶富商老公王兆杰出席婚禮，賈永婕分享和許瑋甯、邱澤的合影，直言對方的婚禮比偶像劇浪漫，實際生活也是甜蜜蜜，「邱澤我的好師弟，實在太替你感到開心了愛情、婚姻、兒子、家全都擁有太幸福了！」此外，賈永婕昨被問到是否要將邱澤、許瑋甯的名字打上101大樓慶祝？賈永婕笑說：「他們可以花錢來打，賈董絕對願意。」笑翻眾人。

