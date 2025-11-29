李靚蕾4年前開撕王力宏！現身許瑋甯婚禮 親暱貼臉閨蜜「美到發光」

李靚蕾出席許瑋甯（右）和邱澤（左）的婚禮。董孟航攝

李靚蕾多年前開撕前夫王力宏，一戰成名被封為「蕾神」，昨（28日）她盛裝出席閨蜜許瑋甯和邱澤的婚禮，一席粉紫色的長禮服格外典雅，低胸爆乳設計又小露性感，久違露面狀態好到發光，她也曬出和新娘許瑋甯的貼臉照，足見兩人的好交情，她也曬出許瑋甯和邱澤互訴誓詞的畫面，寫下祝福。

李靚蕾曬出和許瑋甯的合照。翻攝IG@jl.leilei

貼身陪伴許瑋甯 展現深厚閨蜜情

李靚蕾在現場見證許瑋甯、邱澤的幸福模樣，忍不住有感而發這是「愛情最美的樣子」，並記錄下許瑋甯向邱澤的告白：「我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福。」

廣告 廣告

不僅如此，李靚蕾也曬出和許瑋甯的自拍照，稱讚對方是最美的新娘，其中一張合照，她依偎在許瑋甯的肩上，緊緊牽著對方的手，看起來十分親暱。

李靚蕾曬出許瑋甯、邱澤宣誓的溫馨畫面。翻攝IG@jl.leilei

李靚蕾（右一）親暱靠著許瑋甯（右二）的肩膀。翻攝IG@jl.leilei

婚禮群星雲集 大咖齊聚見證幸福

邱澤、許瑋甯的婚禮昨晚在文華東方酒店舉辦婚宴，兩人在演藝圈擁有好人緣，許多大咖藝人都到場祝福，現場眾星雲集，包括王陽明、蔡詩芸夫妻檔、柯震東、張軒睿、丁寧、鍾欣凌、黃鐙輝、Sandy吳姍儒以及老公、賈永婕、關穎、藍心湄、陳美鳳、謝盈萱、曾之喬、李沐、陶晶瑩和女兒荳荳、ØZI、張清芳、玖壹壹春風和高爾宣、芮德夫妻檔等人。



回到原文

更多鏡報報導

連祝福都沒給！楊丞琳缺席許瑋甯婚禮零互動 昔日閨蜜情逝「行蹤曝光」也放閃

愛兒Ian正面照曝光！複製邱澤、許瑋甯高顏值 婚宴秒變演唱會

直擊／證婚人藍心湄包6萬6！爆邱澤、許瑋甯登記「忘帶證件」：兩個阿呆