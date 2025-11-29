李順載告別紀錄影片曝光！大咖集結送別 李瑞鎮爆哭配音

【緯來新聞網】被南韓人民稱為「國民爺爺」的演員李順載，長年在影視界活動，被譽為「國民爺爺」，以溫和形象與專業態度深受觀眾愛戴。據韓媒報導，這位南韓戲劇界重量級人物於11月25日辭世，享壽91歲。今（29日）南韓電視台MBC釋出李順載告別紀錄別，其中找來曾與他合作的李瑞鎮擔任配音，節目最後，李瑞鎮情緒潰堤哽咽道：「這次不能一起旅行，非常抱歉」，場面催淚，感動無數觀眾。

李順載告別紀錄影片曝光。（圖／翻攝MBC YouTube）

健康狀況尚可時，李順載仍不改對表演的熱忱，坦言「當然開心啊，那是我活著的原動力」。他經常捧著劇本看到睡著，對演技持續追求毫不鬆懈。直到2024年12月，他出席活動並獲頒大獎後，身體狀況才逐漸惡化，儘管住院療養，仍盼望能重回舞台。



在最終作品《狗之聲》拍攝期間，李順載雙眼視力逐漸退化，左眼後來完全失明，但他依然堅守崗位、完成演出，讓身邊工作人員敬佩不已。



紀錄片中，李瑞鎮動情表示：「帶給我們笑聲與感動，安慰與勇氣的前輩，因為有您在而感到溫暖及幸福，前輩，這段時間受您太多照顧了，謝謝。」錄音尾聲，他再度淚崩：「前輩，這次的旅行沒能跟你一起去，真的很抱歉。」讓不少網友留言致敬：「最後一秒全都沒忍住」、「順載爺爺一路好走」。

