李順進促建穿越機場地下道 籲速推動機場周邊聯外道路

市議員李順進強調，興建穿越高雄機場地下道比擴建新機場更具迫切性與重要性，盼市府加速推動。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李順進三日總質詢強調，興建穿越高雄機場地下道比擴建新機場更具迫切性與重要性，盼市府加速推動。

李順進指出，中央與地方自一九九一年起已評估十二次，因南部地區機場密集、空域擁擠、軍方限航區、用地取得困難等因素，陸域已無適合新建國際機場場址。因此，市府應優先推動機場地下道建設，以完善區域交通路網。

針對城市門面議題，李議員關切中山四路迎賓大道的機場西側圍牆，其樣貌像是軍事機關或監獄管制區，與一旁綠地不協調、不友善，呼籲市府比照機場北側圍牆彩繪、衛武迷迷村彩繪，並邀請企業加入，提升高雄城市行銷。

李議員也肯定市府與交通部高公局的努力，讓期盼已久的國道七號建設，已實質進入土地徵收及工程發包程序，聯外交通邁入新階段。

李議員表示，解決前鎮小港停車亂象，建議興建公園地下停車場為唯一可行解方。前鎮、小港地區因人口與住宅集中衍生的停車亂象及違停安全風險，他力推於捷運站周邊的公園興建地下停車場，並點名「高雄飛機公園、小港桂林飛機公園、民權花市公園、崗山仔公園」等四大公園，建議市府可由民間開發投資營運，達成市政、運量、便利安全三贏局面。

此外，李議員也關切兵源招募、大林蒲遷村議題，盼市府跨局處合作、加速推動。