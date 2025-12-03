李順進總質詢為提高大林蒲補償金請命

高雄市議員李順進在議會市政總質詢為提高大林蒲補償金請命，並認為這是遷村成敗的關鍵（記者程啟峰攝）

大林蒲1.1萬遷村戶明年一月將啟動土地協議價購說明會，高雄市議員李順進今在議會市政總質詢認為，提高補償金攸關遷村成敗，籲請市府從高於市場行情補償居民，同時減免遷村前後土地稅賦負擔，盼市府跨局處合作加速推動。副市長林欽榮則允諾，會盡力加速來做，並積極向中央反映地方需求，促請盡快完成遷村。

李順進說，依據經濟部規劃期程,園區預計於 115年底完成報編,116年至119年辦理土地取得與遷村作業,120年啟動開發,122年起可望有廠商進駐營運。全案總經費約1,519億元,於大林蒲地區土地取得與安置作業,經費由經濟部籌編,儘速從優、從寬、提升補償款完成沿海居民期待。

李順進認為，以最好條件放寬認定分配土地資格,並從高於市場行情補償居民,減少遷村前後土地稅賦負擔是遷村成敗關鍵。

林欽榮答詢說，市府都委會已完成遷村前置作業報中央處理，明年一月起將進行協議價講說明，預計明年第一季完成，一定會做得到。屆時價購標準一個也跑不掉。經濟部也會定期開會討論，他每次都會參加，他會積極反映地方需求，促請盡快完成遷村。

李關切中山四路「迎賓大道」機場西側圍牆，其樣貌像是軍事機關或監獄管制區，與一旁綠地不協調、不友善，影響城市門面觀瞻，呼籲市府比照機場北側圍牆彩繪、衛武迷迷村彩繪，並邀請企業加入，以城市美學強化城市行銷。

李順進說，先前委請高市觀光局在機場北側圍牆進行彩繪，感覺效果非常好，但他感覺位於機場西側、中山路旁的機場圍牆更需要多點顏色。機場西側圍牆是許多民眾環台到高雄時的第一站，結果視野都是路邊工廠跟灰色圍牆，他覺得中山路常塞車，可順勢在圍牆上進行彩繪，讓用路人把握塞車時間，多認識一下高雄。

陳其邁答詢說，市府已跟民航局協商，未來機場西側部分圍牆會打掉，民眾可直接在這裡看飛機降落，預估明年1月可完成，在那邊畫飛機，不如在那裡看飛機，視野很開闊；但旁邊可能還有部分圍牆，還是可以畫畫。

針對台海情勢緊張,國軍缺員,現役寧退不留,募兵困難,李順進也關切兵源招募問題，建請以崇功報勳,讓榮民感受社會尊重與關懷,鼓勵青少年勇敢追夢從軍,凝聚全民向心力,以利兵源招募，同時協助年輕退役軍士官輔導再就業，提供軍中人才貢獻社會更多門路，也獲陳其邁認同。

李順進並批評公共設施保留地劃定多年未徵收開闢影響人民權益，也束縛地方發展，導致土地所有權人夢碎,市府應借重民間力量資源和民間經費取得公共設施開闢。或研擬公共設施保留地獎勵措施，加以鬆綁活化。高雄市都發局長吳文彥則說，雖這需有淹水等急迫性條件才行，但仍會研究看看。

李順進也促請加速推動高雄國際機場周邊聯外道路，強調「興建穿越高雄機場地下道」比擴建新機場更具迫切性與重要性，盼市府加速推動。他根據交通部資料指出，中央與地方自1991年起已評估12次，因南部地區機場密集、空域擁擠、軍方限航區、用地取得困難等因素，陸域已無適合新建國際機場場址。因此，市府應優先推動機場地下道建設，以完善區域交通路網。

李同寺肯定市府與交通部高公局的努力，讓期盼已久的國道七號建設，已實質進入土地徵收及工程發包程序，聯外交通邁入新階段。

陳其邁表示，因應區域發展、產業變化、安全角度，台灣南部必須有個大型機場，以替代桃園國際機場，南星機場將是首選。此外，目前下88快速道路都會塞車，因此孔鳳路、德仁路等交通瓶頸將盡速改善。

解決前鎮小港停車亂象，李順進建議興建公園地下停車場為唯一可行解方。前鎮、小港地區因人口與住宅集中衍生的停車亂象及違停安全風險，他力推於捷運站周邊的公園興建地下停車場，並點名「高雄飛機公園、小港桂林飛機公園、民權花市公園、崗山仔公園」等四大公園，建議市府可由民間開發投資營運，達成市政、運量、便利安全三贏局面。

林欽榮對此表示，漢民公園已地下化、目前施工中；崗山仔先設置平面，並持續向中央爭取經費進行地下化；目前民航局在中山四路與飛機路口已發包興建大型汽機車停車場。