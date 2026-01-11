李顯龍稱美國讓小國擔憂 嚴震生：亞洲擔心美中俄取得默契

對於美國軍事干預委內瑞拉的行動，新加坡前總理、國務資政李顯龍表示「深度關切」，並且指出，這對國際體系帶來的長期後果讓小國擔憂。政大國關中心研究員嚴震生解讀，亞洲國家會擔心，美國是否已經和中國以及俄羅斯取得默契，在自家後院大家都可以為所欲為？

《聯合早報》報導，李顯龍8日表示，新加坡的立場一貫而明確，無論是俄烏沖突，還是1983年美國入侵格瑞那達，新加坡都在聯合國按原則投票。

李顯龍指出，委內瑞拉的情況覆雜，國內局勢非常困難，政府合法性也受質疑，但這些都不能成為一國在未經正當授權的情況下，對他國動用武力的理由。

李顯龍直言，這次行動短期內或許奏效，取得引人矚目的軍事成功，但對國際體系造成的長期後果，是小國須要擔憂的，「如果國際秩序是以這種方式運作，我們就有麻煩了。」

政大國關中心研究員嚴震生11日在《中天辣晚報》表示，美國19世紀時，還有基督教的教化思想，認為把文明帶到黑暗世界。到20世紀，美國就跟歐洲的帝國一樣，現在更嚴重，不僅是門羅主義變成唐羅主義，還不按照國際法規則。

嚴震生解讀，亞洲國家會擔心，美國為所欲為，是否已經和中國以及俄羅斯取得默契，在自家後院大家都可以為所欲為？例如美國已經管不了烏克蘭，歐洲自己去管吧；而亞太就是中國的勢力範圍，川普認為中國不會怎麼樣，如果真的怎麼樣，川普只是會很生氣。所以亞洲小國才會擔心。

