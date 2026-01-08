李顯龍談台海緊張 外交部：台灣需積極回應中共壓迫

（中央社記者楊堯茹台北8日電）新加坡國務資政李顯龍今天表示，台海和平至關重要，各方聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張。外交部指出，此論述未盡符合現實，為回應不斷擴張軍備且對台進行壓迫、最終目的是為改變現狀的中共政權，台灣必須採取積極作為。

李顯龍今天在新加坡智庫所舉辦的「區域展望論壇」上表示，台海和平至關重要，近年來各方雖聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張，希望各方能逐步緩和局勢，避免誤判導致衝突升級。

外交部晚間回覆中央社提問表示，李顯龍對區域及全球和平穩定的高度關注，彰顯出維持台海和平穩定已是國際社會的高度共識，外交部對此表達高度肯定。

對於李顯龍「近年各方雖聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張」、「各國立場與行動會相互影響」的說法，外交部認為，該段論述似未盡符合現實狀況，並重申中華民國台灣一向主張以負責任、審慎且穩健的方式，因應區域安全情勢。

外交部說，台灣致力維持民主自由與和平穩定的台海現狀，為此必須採取積極作爲，以回應當今不斷擴張軍備、且對台進行政治與外交壓迫而最終目的是為改變現狀的中共政權。

外交部強調，面對此等安全挑戰，台灣將持續強化自我防衛能力，提升整體韌性，並在不主動升高衝突的前提下，深化與包括美國在內的理念相近國家在安全、經濟及其他關鍵領域的合作。（編輯：林克倫）1150108