李顯龍：東協受大國影響 籲外部壓力下強化協商合作
（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）泰柬邊境去年底發生新一波衝突時，美國總統川普曾稱已調停。新加坡國務資政李顯龍昨天出席論壇時表示，對東協而言，擁有最大影響力的往往是最大貿易夥伴，大國可透過不同方式對東協成員國施加影響，東協則需要在這個情況下合作。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）8日舉辦講座「區域展望論壇」（The Regional Outlook Forum）。新加坡國務資政李顯龍出席、參與對談。
聯合早報報導，擔任主持人的新加坡無任所大使陳慶珠提問，美中在泰柬衝突過程扮演角色的影響力。李顯龍表示，東協對成員國擁有影響力，但非絕對，東協不能指揮或凌駕於成員國，而是透過協商讓機制運作。
李顯龍指出，擁有最大影響力的往往是東協的最大貿易夥伴，由於東協內部貿易僅占成員國國際貿易約2成，美國及中國等經濟體是東協成員國的主要貿易對象，構成影響力的來源。
他表示，大國也可透過其他方式對東協成員國施加影響，「大國能夠推動、鼓勵、建言，甚至施壓，在一定程度上促使這些國家做大國希望他們做的事」，外部勢力能影響東協是個事實，東協則需要在這個情況下合作。
東協成員國之一的緬甸正進行自軍事政變以來的選舉，其合法性受外界討論。李顯龍說，東協在緬甸相關問題上的立場，包括主張停火、包容對話、人道援助等。東協認為選舉需以透明可信為前提，否則結果將無法獲得人民尊重、接受和認可。
李顯龍2024年5月卸任總理，交棒現任總理黃循財。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人。（編輯：謝怡璇）1150109
