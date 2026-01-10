李顯龍：美國軍售台灣「沒做錯」 但軍事介入委內瑞拉令小國憂慮

2026年1月8日，新加坡資政李顯龍出席新加坡國立大學一場論壇。取自YouTube/@straitstimesonline



新加坡資政李顯龍週四（1/8）對美國政府軍事介入委內瑞拉的做法提出批評，認為會令小國憂慮。他也強調台海和平的重要，認為美國軍售台灣「沒有做錯事」。

已於2024年卸下總理職務的李顯龍，週四出席新加坡國立大學所屬的「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS–Yusof Ishak Institute）舉行的論壇，首先談及美中關係。他表示，美中關係是當前左右全球局勢的關鍵因素之一，雖然雙方都不願承受全面貿易戰的代價，但兩國的根本性問題仍然難解。

談到台海情勢時，主持人提及，中國近期因美國大規模對台軍售，再度在台灣週邊加強軍演。李顯龍強調台海和平極為重要，不僅牽動台海，也會影響區域及全球情勢。他認為美國會謹慎，不讓台灣當局破壞現狀。

不過李顯龍強調，「現實世界中的現狀並非靜止不變的」；各國會根據情況調整立場，其它國家則會做出反應，這些反應又會引起另一方的反應。他認為，雖然各方都宣稱在維持台海現狀，但過去幾年的台海局勢「已朝更緊繃、更具風險的方向移動」，令人憂心。

但李顯龍指出，現任美國政府的許多作為，外界都有不同觀點，「但在台灣這件事上，我不認為美國近期做了錯誤的事」。

不過，對於美國突襲委內瑞拉的行動，李顯龍則有不同看法。新加坡外交部先前已發表聲明，反對對他國進行軍事干預，因為違反國際法。李顯龍也指出，委國國內局勢雖然嚴峻，也影響區域穩定，但仍不構成未經其他國家正式授權就單邊採取行動的理由。他說：「從小國的角度來看，如果世界是這樣運作的，我們就有問題了。」

李顯龍也表示，某種程度上，世界長期以來確實就是如此運作，美國在世界許多地方都做過類似的事情，其他大國也做過。但他認為，從國際體系的角度而言，這並非正面發展。

