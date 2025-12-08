李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬
香港導演李駿碩以低成本製作《眾生相》，勇奪金馬獎最佳導演獎。片中透過一名男同志的約炮生活，在不同境遇之間看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在。他透過這部私密電影記錄這些年不同的情緒和心境轉變，並堅持將約炮過程完整呈現以反映真實人生：「因為這是很重要的一部分，就是你有一個投資、一個期待，然後有時候當然也會有失望。」
李駿碩將約炮完整過程鉅細靡遺地拍出，從赴約前的清洗剃毛等準備工作，到見面後成功與失敗的經歷，事前事後的交談互動，甚至包含使用各種助興物品與角色扮演。他分享，在英國讀書時，有次泡茶給對方喝，對方卻說手機留在車上要回去拿，就再也沒回來。他說，自己以前也會自尊心受挫，如今心理已較平衡，不會再覺得都是自己的問題。
片中約炮故事都取材自個人真實經歷，其中近半數角色更由他真實生活中曾約過的炮友本人登場演出，甚至直接以對方家裡做為拍攝場景，重現當時現場與對白互動。他與許多炮友後來都保持聯絡，更意外在他開始擔任編劇和導演後，為他帶來了豐沛且多元的人力資源，甚至還藉此獲得一座最佳導演金馬獎。
