李駿碩拿約炮經驗拍《眾生相》

李駿碩以《眾生相》摘下本屆金馬最佳導演獎，日前接受本報專訪。（陳俊吉攝）

以電影《眾生相》拿下本屆金馬獎最佳導演的香港導演李駿碩，近日在台勤跑映後，他坦言，一開始以為會拿編劇獎，因為過去《濁水漂流》在當年金像獎創下入圍最多、卻全部槓龜紀錄，讓他沒拿到最佳編劇時就想「喔，那今年應該不是我的年」，沒想到最後揭曉，竟拿下最佳導演獎，超乎預期。

本片為獨立製作，由於故事以他自身「約炮」經驗撰寫，如此私密經驗，自然難以找錢，他只好自己砸下所有積蓄約600萬台幣才完成作品。談起如此勇敢的原因，他說「因為我覺得我男友是個演員，想拍一個關於我們的故事，我覺得我跟他的關係，是可以分享的」。

廣告 廣告

李駿碩劇本僅寫2個星期就完成，許多都是從長達2小時的對話，擷取出10分鐘精華，他直言，「因為我記憶力很好，會記得我跟別人10年前的對話，但這樣容易不開心。 」有網友稱讚這部片讓人會心一笑，是「不笑的喜劇片」，他喜歡這樣的說法，只不過李駿碩父親曾疑惑「為什麼不拍一些開心的電影，像是我喜歡的武打片」，他說：「但我拍這部沒有不開心啊，我很開心。」

相較過去拍的電影成本大，這部電影獨立製作，僅花10天拍完，李駿碩從服裝、行程、機票飯店都自己處理，對於這回拍片最辛苦的地方，「現在回想起來，發現能被人照顧真的很幸福」。

本片男主角是24歲的張迪文，會選上他來擔任如此重要角色，李駿碩坦言除了信任度，片中有許多素人，張迪文不會讓對方感受到壓力。拍完電影後，李駿碩也發現與男友的關係穩固，儘管一起合作，過程中幾乎沒爭吵，「這對我們的關係來說很重要」。